Разозлившую Трампа книгу издадут в России в апреле

Как рассказал директор департамента художественной литературы издательской корпорации АСТ Сергей Рубис , книгу хотят выпустить максимально быстро — "буквально в апреле".

Стартовый тираж составит от 5000 до 10000 экземпляров, точное количество пока неизвестно. Однако, по словам Рубиса, издатель не ожидает в России таких продаж, как в США, где было продано около 1,8 млн экземпляров.

Ранее сообщалось, что по разозлившей Трампа книге Майкла Вольфа "Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа" снимут сериал.