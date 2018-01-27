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Разозлившую Трампа книгу издадут в России
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Разозлившую Трампа книгу издадут в России в апреле 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Michael Probst/AP
Первый тираж российского издания книги американского журналиста Майкла Вольфа "Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа" планируют выпустить в апреле, сообщает RT.
Как рассказал директор департамента художественной литературы издательской корпорации АСТ Сергей Рубис, книгу хотят выпустить максимально быстро — "буквально в апреле".
Стартовый тираж составит от 5000 до 10000 экземпляров, точное количество пока неизвестно. Однако, по словам Рубиса, издатель не ожидает в России таких продаж, как в США, где было продано около 1,8 млн экземпляров.
Ранее сообщалось, что по разозлившей Трампа книге Майкла Вольфа "Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа" снимут сериал.
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