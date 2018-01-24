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Курды заявили об уничтожении турецкого самолета
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Курдское ополчение заявило, что их ракета попала в турецкий самолет 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Bulent Kilic
Курдское ополчение YPG утверждает, что при обстреле попало в турецкий самолет, наносивший удары по их позициям в Африне; в турецком генштабе заявляли, что все задействованные в среду в операции самолеты вернулись на базы.
"В ходе боев в районе Бильбиль, селение Шейх Роз, подбит турецкий самолет", — заявил в среду РИА Новости представитель YPG штаба в Африне.
По его словам, курды на месте видели, что попали в самолёт и он задымился. В настоящее время они пытаются определить, упал ли он или вернулся на турецкую территорию.
Ранее в среду генштаб ВС Турции сообщил, что турецкие ВВС в ходе операции в сирийском Африне поразили в среду 47 целей террористических организаций. В операции участвовали 27 самолетов, все они благополучно вернулись на базы, говорилось в сообщении турецкого военного ведомства.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
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