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Разочарование для дачников, слив секретов ВСУ и другие события дня
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Главные события среды 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Эстонию заставили платить за российские дороги
Россия ввела плату за проезд по автомобильным дорогам для грузовых перевозчиков из Эстонии. Соответствующее постановление правительства размещено на интернет-портале правовой информации.
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Правила посадки в поезда дальнего следования изменятся
РИА Новости
В 2018 году все поезда РЖД подключат к электронной базе пассажиров, сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрия Пегова.
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Дачники получат льготу только на одну постройку
РИА Новости
Минфин России разъяснил, что все нежилые строения, в том числе летняя кухня и баня, расположенные на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, признаются хозяйственными строениями и облагаются имущественным налогом.
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«Мы просто обос#@лись». И сами унизили спорт России
Вчера, 23 января, в российский спорт пришла беда. Как-то внезапно оказалось, что множество «Олимпийских атлетов из России» не получит приглашение на Игры-2018. Причём среди множества — сильнейшие.
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Порошенко нарушил немецкий закон
РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко и его бизнес-партнеры проигнорировали требования немецкого законодательства и отказались вносить свои данные в реестр прозрачности компаний.
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Мединский объяснил отзыв удостоверения у «Смерти Сталина»
РИА Новости
Министр культуры России Владимир Мединский опубликовал на сайте ведомства комментарий в связи с отзывом прокатного удостоверения у фильма "Смерть Сталина".
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Звезда «Изгоя» умерла от редкой формы рака
Американская кантри-певица и актриса Лари Уайт скончалась в возрасте 52 лет. Об этом сообщает Rolling Stone.
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Задержаны соучастники нападения на школу в Бурятии
РИА Новости
Двое соучастников нападения на учеников в школе в Бурятии задержаны, сообщила в среду официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
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Украинский журналист слил секретную информацию
РИА Новости
Генштаб Вооруженных сил Украины прокомментировал данные о поставках армии противотанковых ракетных комплексов и дронов, сообщает портал Liga.net.
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Россиянам предложили потерпеть
РИА Новости
Министр экономического развития Максим Орешкин убежден, что российская экономика может расти темпами уровня среднемировых (на 3-3,5 процента ВВП в год), однако для достижения подобных показателей потребуется около двух лет.
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Караченцов попал в больницу
РИА Новости
Жена актера Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала «Комсомольской правде» о его госпитализации.
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