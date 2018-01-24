Разочарование для дачников, слив секретов ВСУ и другие события дня

Главные события среды

Эстонию заставили платить за российские дороги

Россия ввела плату за проезд по автомобильным дорогам для грузовых перевозчиков из Эстонии. Соответствующее постановление правительства размещено на интернет-портале правовой информации.

Правила посадки в поезда дальнего следования изменятся

РИА Новости

Дачники получат льготу только на одну постройку

РИА Новости

Минфин России разъяснил, что все нежилые строения, в том числе летняя кухня и баня, расположенные на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, признаются хозяйственными строениями и облагаются имущественным налогом.

«Мы просто обос#@лись». И сами унизили спорт России

Вчера, 23 января, в российский спорт пришла беда. Как-то внезапно оказалось, что множество «Олимпийских атлетов из России» не получит приглашение на Игры-2018. Причём среди множества — сильнейшие.

Порошенко нарушил немецкий закон

РИА Новости

Президент Украины Петр Порошенко и его бизнес-партнеры проигнорировали требования немецкого законодательства и отказались вносить свои данные в реестр прозрачности компаний.

Мединский объяснил отзыв удостоверения у «Смерти Сталина»

РИА Новости

Министр культуры России Владимир Мединский опубликовал на сайте ведомства комментарий в связи с отзывом прокатного удостоверения у фильма "Смерть Сталина".

Звезда «Изгоя» умерла от редкой формы рака

Американская кантри-певица и актриса Лари Уайт скончалась в возрасте 52 лет. Об этом сообщает Rolling Stone.

Задержаны соучастники нападения на школу в Бурятии

РИА Новости

Светлана Петренко. Двое соучастников нападения на учеников в школе в Бурятии задержаны, сообщила в среду официальный представитель Следственного комитета России

Украинский журналист слил секретную информацию

РИА Новости

Генштаб Вооруженных сил Украины прокомментировал данные о поставках армии противотанковых ракетных комплексов и дронов, сообщает портал Liga.net.

Россиянам предложили потерпеть

РИА Новости

Министр экономического развития Максим Орешкин убежден, что российская экономика может расти темпами уровня среднемировых (на 3-3,5 процента ВВП в год), однако для достижения подобных показателей потребуется около двух лет.

Караченцов попал в больницу