«Морская звезда»: ролик Саакашвили высмеяли в Сети

В Сети посмеялись над Саакашвили, изобразившим «звезду» в фильме об Украине

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили снял фильм "Возрождение Украины". Отрывок из картины опубликован в Facebook.

В ролике политик идет вдоль черноморского побережья за Затокой и Сергеевкой и рассказывает о преимуществах пляжей на берегу Черного моря. По его словам, в этом районе Одесской области можно построить отели и казино и создать тысячи рабочих мест.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию интернет-пользователей. Кто-то из комментаторов похвалил фильм, а кто-то отметил, что грузинский политик всю жизнь занимался не тем, что у него действительно получается, а именно — изображать морскую звезду. В сети уже появился пародийный ролик, где идущего вдоль пляжа Саакашвили "подстреливает" Чак Норрис.