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«Морская звезда»: ролик Саакашвили высмеяли в Сети
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В Сети посмеялись над Саакашвили, изобразившим «звезду» в фильме об Украине 

РИА Новости 2 часа назад
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили снял фильм "Возрождение Украины". Отрывок из картины опубликован в Facebook.
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В ролике политик идет вдоль черноморского побережья за Затокой и Сергеевкой и рассказывает о преимуществах пляжей на берегу Черного моря. По его словам, в этом районе Одесской области можно построить отели и казино и создать тысячи рабочих мест.
Ролик вызвал неоднозначную реакцию интернет-пользователей. Кто-то из комментаторов похвалил фильм, а кто-то отметил, что грузинский политик всю жизнь занимался не тем, что у него действительно получается, а именно — изображать морскую звезду. В сети уже появился пародийный ролик, где идущего вдоль пляжа Саакашвили "подстреливает" Чак Норрис.
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