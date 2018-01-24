Обзор зарубежных СМИ: «троянский конь» на Олимпиаде

Обзор зарубежных СМИ: «два позора Украины»

«Два позора Украины»: стране придется заплатить за свободу

Активист Юрий Касьянов в своем материале для «Главреда» рассказал о «двух позорах», которые страна пережила за последние сто лет. По его мнению, объявленное 99 лет назад объединение двух республик на самом деле не состоялось.

Касьянов посетовал, что в 1918 году во время боя под Крутами Украина не смогла выставить против «шайки большевиков», продвигавшихся к Киеву, «хоть кокой-то реальный боеспособный военный отряд». А позором современной Украины, по его словам, стал «без боя отданный Крым» и оставшийся без защиты Донбасс. Автор материала отметил, что Украина «попрошайничает у всего мира, выклянчивая деньги на защиту западных ценностей и демократии», хотя на самом деле на Украине эти ценности не имеют значения. Касьянов подчеркнул, что Украине «очень скоро придется все же заплатить по всем счетам сполна или исчезнуть».

В Польше заявили о возросшем риске ядерной войны

Польское издание Polityka пишет о появившемся в СМИ документе «Обзор ядерной политики», в котором представлена новая ядерная стратегия США. По версии издания, намерения США говорят о «революции» после 30 лет ядерного разоружения.

Polityka отмечает, что новая стратегия была разработана из-за России. Вашингтон хочет ответить таким способом на концепцию «эскалации ради деэскалации». Издание называет происходящее «реальной опасностью» для стран, находящихся на границе сфер влияний двух ядерных держав, в том числе и для Польши. Возобновление производства тактического ядерного оружия говорит о том, что ядерный конфликт можно будет вести без стратегических вооружений, способных уничтожить весь мир. Это позволит России и США вести войну, «которая не затронет ни Москву, ни Вашингтон».

Украинцев пугают россиянами в Египте

Украинское издание «Вести» сообщает, что туроператоры предупредили украинцев о серьезном подорожании туров в Египет уже в марте.

В одном из крупных украинских туроператоров журналистов, представившихся клиентами, «настойчиво агитировали бронировать тур заранее». «С конца февраля туда [в Египет] полетят россияне, и египтяне поднимут цены минимум на 20 процентов, а потом сезон, и там цены вообще пойдут вверх», — заявили изданию в компании. При этом в Ассоциации туроператоров РФ «Вестям» заявили, что речи о чартерных рейсах пока не идет, и «в ближайшем сезоне туров в Египет не будет». Опрошенные изданием эксперты заявили, что с помощью «уговоров и пугалок» турагенты просто пытаются заполнить «полупустые самолеты».

Fox News: КНДР станет «троянским конем» на ОИ в Пхёнчхане

Аналитик по странам Азии Гордон Чан в эфире телеканала Fox News усомнился в том, что совместные выступления Южной Кореи и КНДР в в Пхёнчхане могут реально изменить отношения двух стран.

Чан назвал участие Северной Кореи в Олимпиаде «троянским конем». «КНДР пытается использовать Олимпийские игры, для того чтобы вызвать симпатию в Южной Корее. Они хотят от Сеула денег», — заявил он. По его мнению, Пхеньян также хочет рассорить Южную Корею с США. Чан заявил, что после получения КНДР денег на Олимпиаду от Южной Кореи, страна использует их не для спорта, а для «запуска ракет, ядерных зарядов и другой опасной деятельности».

Британским военным понадобились деньги на «вчерашнюю войну»

Леонид Бершидский в своем материале для Bloomberg заявил, что британские генералы, попросившие денег на создание военных баз и вооружение, не поняли, что на самом деле «российская угроза» заключается в другом.

Бершидский отметил, что для демонстрации угрозы Картер показал видео 2013 года о программе перевооружения российской армии, причем программа с тех пор была сокращена и переработана. Автор статьи усомнился в том, что британская база в Германии или дополнительный взвод солдат в Польше помогут противостоять кибератаке. Войну, которую собираются вести британский военные, Бершидский назвал «вчерашней холодной войной».