Ещё
Пожарные освободили застрявшую в диване итальянку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожарные освободили застрявшую в диване итальянку 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: alvatore Esposito / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Пожарные итальянского города Турина освободили застрявшую в диване женщину, пытавшуюся достать упавший мобильный телефон. Об этом сообщает газета Il Corriere della sera.

Женщина потянулась за смартфоном, в результате ее рука оказалась зажатой. Родные 40-летней итальянки пытались помочь ей обрести свободу, но любые движения только причиняли новую боль. Помочь смогли только вызванные пожарные, которые впоследствии доставили пострадавшую в больницу.

12 января сообщалось, что британец застрял в холодильнике. Освободиться из заточения он смог благодаря находившейся в холодильнике колбасе.

Lenta.ru: последние новости
Турки пошли в атаку на курдов и понесли потери В Европе пообещали бороться с национализмом властей Украины Родившийся в Крыму украинский боксер Усик ответил критикам
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Великий позор Турции: войска Эрдогана застряли в Сирии
«Не приглашали»: Украину не пустили на заседание ПАСЕ
Эпидемия удовлетворенности пронеслась по Рунету
Россия созвала Совбез ООН
В Чехии высмеяли «вмешательство России»
Видео
00:00
Блогер создал эпичное видео на «Вальс цветов» Чайковского
Интернет
03:18
Курды запустили ракеты по Турции
Конфликты В мире
01:32
«Жизнь казалась хоррор-игрой»: о чем думала убитая студентка
Происшествия
00:58
Опубликованы последние кадры Хворостовского
Шоу-бизнес
00:30
В шахте московского метро произошел пожар
Пожары Происшествия
00:00
Satisfaction: пенсионерки в халатах поддержали курсантов
Общество
00:23
Песков прокомментировал слухи о болезни Лаврова
Политика
01:51
Закон о Донбассе: поднимите руки, кто хочет воевать
В мире Украина
03:42
Как за новые: Киев готовит счет за корабли в Крыму
Армия Статьи
02:43
Команда Грудинина скупает паблики в соцсетях
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение