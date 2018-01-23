Новая причина отстранения от ОИ и другие события дня

Главные события вторника

Хоккеистов сборной не пустили на ОИ

Ряд ведущих хоккеистов сборной России отсутствует в числе приглашенных на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане, Федерация хоккея России (ФХР) ведет масштабную работу по включению спортсменов в итоговый список, сообщает РИА Новости.

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Украина нарывается на санкции

Запад готов ввести санкции против Украины, пишут «Вести. Украина». Претензии США и Евросоюза связаны с блокированием антикоррупционных реформ, нарушениями в сфере прав человека и давлением на СМИ.

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Захарова прокомментировала «болезнь» Лаврова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала на своей странице в Facebook, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров попросил уточнить у Bloomberg, «чем он болеет».

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Причина отстранения лидеров сборной от ОИ оказалась неожиданной

Международный олимпийский комитет (МОК) не стал включать российских спортсменов в список приглашенных на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане из-за электронной базы данных московской антидопинговой лаборатории.

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Съемочную группу «Ревизора» во главе с Самбурской избили

На ведущую и съемочную группу шоу «Ревизорро» напали в Нижнем Новгороде. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Super.

По данным канал, ведущая шоу актриса Настасья Самбурская намеревалась проверить качество еды и соблюдение санитарных норм в местном кафе «Нептун». Один из сотрудников заведения выразил несогласие с этим и набросился на съемочную группу.

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Российские пенсии потратят на саудовскую нефть

Российские пенсионные фонды заинтересованы в покупке акций крупнейшей нефтедобывающей компании мира — Saudi Aramco. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

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Как за новые: Киев готовит счет за корабли в Крыму

Не так давно президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и находятся в плачевном состоянии, а для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов. Однако в Киеве не торопятся с ответом. Почему Украина не забирает вооружение и военную технику из Крыма — в материале «Газеты.Ru».

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ФСБ закроет заводы на два месяца

ФСБ разослала письма на предприятия, расположенные в регионах, где будут проводиться матчи чемпионата мира по футболу, с предупреждением о необходимости остановить работу потенциально опасных производств на время мундиаля и подготовки к нему. Об этом пишет «Коммерсант».

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Не обновляете Windows? Это грозит тюрьмой

Intel призвала временно отказаться от установки патчей для устранения уязвимостей Spectre и Meltdown. В противном случае можно столкнуться с частыми перезагрузками компьютера, говорится в сообщении на сайте производителя процессоров.

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«Смерть Сталина» шокировала российских деятелей культуры

Кадр из фильма

В Комитете по культуре Госдумы киноленту Армандо Иануччи сочли оскорбительной. Кроме того, юристы нашли в "Смерти Сталина" признаки нарушения российского законодательства.

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