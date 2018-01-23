Ещё
Названа зарплата Порошенко в 2017 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В 2017 году зарплата Порошенко составила 336 тысяч гривен 

RT на русском 3 часа назад

В 2017 году заработная плата президента Украины Петра Порошенко составила 336 тыс. гривен (около $11,6 тыс.).

Как сообщает Интерфакс-Украина, вся сумма была направлена на благотворительность.

Между тем зарплата главе Администрации президента Игорю Райнину была начислена в размере 537 тыс. 775,63 гривен (около $18,6 тыс.). Помимо должностного оклада ему была начислена надбавка за выслугу лет, надбавка за работу в условиях режимных ограничений, надбавка за интенсивность труда, надбавка за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн, премии и другие выплаты.

Ранее сообщалось, что за октябрь 2017 года президент Украины Пётр Порошенко заработал 28 тыс. гривен (около $1 тыс.).

RT на русском: последние новости
Дутерте призвал застрелить его, если он станет диктатором Глава британского Генштаба заявил о «неожиданных» боевых способностях России Опрос: Тимошенко и Порошенко лидируют в президентском рейтинге на Украине
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мой мир начал разваливаться»: подробности трагедии в Москве
Не обновляете Windows? Это грозит тюрьмой
Захарова прокомментировала «болезнь» Лаврова
Команда Грудинина скупает паблики в соцсетях
Убийство бизнесмена в Москве попало на видео
Видео
00:30
В шахте московского метро произошел пожар
Пожары Происшествия
00:00
Satisfaction: пенсионерки в халатах поддержали курсантов
Общество
00:23
Песков прокомментировал слухи о болезни Лаврова
Политика
01:51
Закон о Донбассе: поднимите руки, кто хочет воевать
В мире Украина
02:43
Команда Грудинина скупает паблики в соцсетях
Политика
03:12
Кремлевские курсанты записали свой ответ ульяновским
Общество
04:21
Воры обчистили особняк миллиардера на $125 млн
Общество Происшествия
01:23
Две автоледи избили лопатой водителя-конкурента
Происшествия
04:29
Путин рассказал о планах судебной реформы
Политика
05:00
Названо время «обретения бессмертия» человечеством
Наука Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение