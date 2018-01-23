Закон о Донбассе: поднимите руки, кто хочет воевать

Законопроект о реинтеграции Донбасса, который сначала был принят Верховной радой, а после заблокирован до февраля, грозит тотальным изменением политической ситуации вокруг конфликта на востоке Украины. Помимо коллапса минского процесса, он может обострить конфликт президента страны Петра Порошенко с его западными партнерами.

Законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» Верховная рада приняла 18 декабря после почти четырех месяцев обсуждений. Это сразу же вызвало бурную реакцию тех, кто надеялся — вопреки донбасскому конфликту — на урегулирование отношений между Киевом и Москвой.

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Закон называл Россию «страной-агрессором», говорил об «аннексии» Крыма, отвергал возможность прямого диалога между Киевом и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР). Этот документ всю ответственность за происходящее в Донбассе возложил на Россию, а также закрепил уголовную ответственность за «участие в деятельности оккупационной администрации» и «нанесение ущерба Украине».

Отказ от переговоров с ЛНР и ДНР, а также пункт об уголовной ответственности напрямую противоречит минским договоренностям, под которым подписывался президент Украины Петр Порошенко. Остальные формулировки — в том числе «страна-агрессор» — не согласовываются с духом соглашений, нацеленных на преодоление донбасского конфликта.

Уже 19 января президент России Владимир Путин провел совещание с Советом Безопасности, в ходе которого участники встречи отметили, что закон «может отрицательно повлиять на перспективы внутриукраинского урегулирования».

По мнению зампреда комитета Совфеда по обороне и безопасности Франца Клинцевича, документ, одобренный Верховной радой, заводит ситуацию на Донбассе в тупик и говорит о неадекватности киевской власти.

Впрочем, в тот же день в украинском парламенте внесли другой законопроект: об отмене уже принятой инициативы. Его подали народные депутаты от Оппозиционного блока Александр Вилкул, Юрий Бойко и Михаил Папиев. Согласно регламенту Верховной рады, это означает, что ни спикер, ни президент страны не могут подписать закон до того, как это постановление рассмотрит парламент. Ближайший день, когда это может произойти — 6 февраля, когда украинские депутаты вернутся с зимних каникул.

Первым об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, который сейчас находится в эмиграции в Москве. По его словам, «парламентариям Украины предоставлен шанс еще раз взвесить все „за“ и „против“ преступного закона, не имеющего аналогов в истории страны».

«В обществе существует стойкое убеждение о необходимости мира на земле Украины. Депутаты просто обязаны, прежде чем принять решение, посоветоваться со своими избирателями в округах и сделать правильный выбор, — считает он. — Еще есть время исправить законодательную ошибку, которая может стать трагедией для украинского народа, породить новый раскол в обществе и привести к последствиям, преодолеть которые потом будет почти невозможно».

Впрочем, многие эксперты считают, что отсрочка до 6 февраля — лишь временная мера и России нужно готовиться к новой политической ситуации вокруг донасского конфликта.

Директор Института актуальной экономики Никита Исаев отмечает: «Необходимо пересмотреть подход к Украине — принимать ее как страну, которая откровенно поддерживается нашими геополитическими противниками».

«Если Украина позиционирует ситуацию как открытый конфликт между странами, то и мы должны воспринимать ее соответствующим образом.

«Прежде всего, это конец минских соглашений. Более того, этот факт уже обсудили Трамп и Назарбаев и попросили перенести площадку. Это конец договоренностей между Сурковым и Волкером», — считает эксперт.

Лидер украинской политической партии «За жизнь» Вадим Рабинович в беседе с «Газетой.Ru» также считает, что народные депутаты, принявшие законопроект 280 голосами «за», не просто отказались от минских соглашений, но и сделали очередной шаг к полнейшей политической изоляции Украины.

Политик считает, что президент Порошенко поддерживает эту инициативу, поскольку готовится к предвыборной кампании 2019 года. Ему необходимо отвлечь общественное мнение от ухудшающейся с каждым днем экономической ситуации в стране.

На экономические последствия принятого закона обратил внимание также руководитель фракции Оппозиционного блока Юрий Бойко. По его мнению, это по сути отменяет украинские выплаты пенсионераи и другим бюджетникам, которые проживают на неподконтрольной Украине территории ЛНР и ДНР. Это не просто не внушает этим людям доверие к Киеву, а напротив, настраивает население Донбасса на продолжение конфликта.

«Главным доказательством того, что у депутатов инстинкт самосохранения и наживы есть, а совести — нет, можно считать включение в закон пункта, который фактически снимает блокаду Донбасса, и переводит контроль торговли с Донбассом в руки вооруженных сил Украины, то есть к Порошенко», — считает журналист и политолог Руслан Осташко.

«Миллионы людей пострадали только для того, чтобы Порошенко и его соратники оседлали очередной финансовый поток, — добавил собеседник «Газеты.Ru». — Если посмотреть на то, кто и как будет зарабатывать на текущей ситуации, то становится очевидным, что Порошенко и всей киевской политической элите теперь очень выгодно, чтобы конфликт на Донбассе не закончился никогда».

«На Порошенко сильно давит Запад и так называемая «партия войны» с требованиями активизировать военные действия на Донбассе. Но, конечно, это сейчас совершенно не в его интересах, — считает Константин Кеворкян, бывший депутат Харьковского горсовета, ныне проживающий в Крыму.

— После принятия законопроекта «золотой ключ» от мира или войны на Донбассе оказался самолично в руках президента — и теперь он ценный персонаж и для Запада, и для Москвы».

По мнению собеседника «Газеты.Ru», Порошенко вполне устраивает нынешний расклад «ни войны, ни мира». «Бизнес работает, оппозиция расколота и дистанция до грядущих президентских выборов с каждым днем сокращается», — добавил Кеворкян.

Между тем, по словам Михаила Погребинского, директора киевского Центра политических исследований, Порошенко стремится использовать инициативу о реинтеграции Донбасса, скорее, как угрозу, и не предполагает реализовывать этот закон.

В настоящий момент президент Украины находится в сложном положении, считает эксперт. С одной стороны, принятие законопроекта требуют местные националисты, которые оказывают давление на официальный Киев. С другой стороны, в Берлине и Париже дают понять, что Европа не поддерживает подобные законодательные инициативы, поскольку они ломают минский процесс, в котором ЕС заинтересован.

«И Меркель, и Макрон дали понять, что они против законопроекта. Порошенко об этом хорошо знает, — добавил эксперт в беседе с «Газетой.Ru». — И он не хочет оказаться в роли человека, который самостоятельно зарубил минский процесс».

За несколько дней до голосования за закон о реинтеграции под стенами парламента в Киеве прошла акция «Марш „Стоп Реванш“, организованная боевиками группировки „Вільні Люди“.

Политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов предлагает всем, кто сейчас склонен оценивать принятый закон как конец украинско-российских отношений, посмотреть на его двойственность. С одной стороны, Россия действительно названа агрессором, но одновременно с этим возобновлена торговля с ДНР и ЛНР.

Вместе с тем эксперт согласен, что принятие этого закона сводит на нет минские соглашения. „Более того, если раньше люди, которые проживали на неподконтрольных Украине территориях, считались участниками переговорного процесса, то теперь они могут стать пособниками оккупационных сил. Согласитесь, это совсем другой статус“, — напомнил Абзалов. По мнению эксперта, по сути после принятия этого закона конфликтное поле между двумя странами потеряло оттенки и нюансы, и стал совершенно черно-белым.

После принятия законопроекта, даже не вступившего еще в законную силу, прошло всего несколько дней, а ситуация на Донбассе начала резко накаляться. Так, сегодня в так называемой „серой зоне“ в районе КПВВ Еленовка, по информации Минобороны ДНР, украинские военные обстреляли автобус с пассажирами. В результате один человек погиб, один ранен.