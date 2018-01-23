Пока вы спали: «кремлевский доклад» США

Мьянма может получить российские Су-30 уже в 2019 году

Россия поставит в Мьянму шесть самолетов Су-30. Как пишет «Коммерсант», в ближайшее время страны обсудят финансовую сторону сделки, которая, по экспертным оценкам, составит около 400 миллионов долларов.

По данным издания, истребители могут поставить Мьянме уже в 2019 году. Су-30 нужны военным для боев с вооруженной оппозицией. Дипломатический источник «Коммерсанта» отметил, что специалистам «Рособоронэкспорта» также предстоит определиться с необходимостью выдачи Мьянме кредита. Один из собеседников газеты отметил, что эта сделка позволит Москве укрепить свои позиции «на юго-азиатском рынке» и загрузить производственные мощности Иркутского авиазавода.

США попытаются настроить ЕС против России с помощью «кремлевского доклада»

«Коммерсант» пишет, что 29 января администрация США представит Конгрессу отчеты по выполнению нового пакета санкций против России («О противостоянии противникам Америки посредством санкций», CAATSA), присоединиться к которому Штаты призывают и ЕС.

Опрошенные газетой эксперты заявили, что многие европейские компании «в любом» случае приостановят инвестиции в Россию, опасаясь Вашингтона. При этом присоединяться к санкциям против РФ Евросоюз «пока не спешит». Особое внимание американцы уделяют разделу 241 CAATSA, посвященному подготовке «кремлевского доклада» о близких к руководству России чиновниках и бизнесменах. В «кремлевском докладе» могут оказаться 50 человек, которым грозят санкции — заморозка зарубежных счетов и активов, а также запрет на въезд в США. Евросоюз, имеющий тесные связи с Россией, не хочет понести дополнительный финансовый ущерб, и сам грозит Штатам санкциями в случае нанесения ущерба европейскому бизнесу. «Коммерсант» подчеркивает, что разногласия ЕС и США по CAATSA — «прецедент, ставящий под вопрос единство политики Запада по санкциям».

Британцы посмеялись над своим генералом и «выбрали» Путина

Как сообщает РИА Новости, заявление главы британского генштаба, генерала Николаса Картера о том, что Россия может начать «враждебные действия» быстро и «непредсказуемо», было раскритиковано интернет-пользователями из Великобритании.

Один из комментаторов назвал слова Картера «хорошей попыткой», но отметил, что у него «все равно не получается ненавидеть Россию». «Остановите это смешное паникерство. Многие из нас были бы рады, если бы нашу страну возглавил Путин. Он бы не позволил ей стать подстилкой Европы», — цитирует пользователя РИА Новости. Другие комментаторы отметили, что России «нет никакого смысла» начинать войну с Великобританией, и напомнили, что НАТО «тратит на вооружения в 15 раз больше России». «Я бы голосовал за такого как Путин, чтобы он избрался в парламент вместо того мусора, что там сейчас», — подчеркнул пользователь.

СМИ узнали о просьбе ФСБ остановить работу заводов на время ЧМ-2018

«Коммерсант» пишет, что ФСБ начала рассылать российским предприятиям предписания о закрытии опасных производств на время Чемпионата мира-2018. Газета отмечает, что, если требования спецслужбы будут выполнены «буквально», произойдет «повальная остановка предприятий» — «от НПЗ и АЭС до локальных производств комбикормов».

По данным издания, речь идет не только о заводах, находящихся вблизи участвующих в ЧМ городов, но и в 200–400 километрах от них. Речь идет об опасных производствах, где используются источники ионизирующего излучения, опасные химические, биологические радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества. Собеседники газеты среди участников рынка и экспертов назвали «маловероятной» реальную остановку заводов, так как «при непрерывном процессе производства она может нести больше рисков, чем обычная деятельность».