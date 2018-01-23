ФБР «потеряло» переписку называвших Трампа «идиотом» сотрудников

Смс-переписка состоявших в интимной связи сотрудников ФБР Питера Стржока и Лизы Пейдж потеряна, сообщил министр юстиции страны Джефф Сешнс.

Он сказал, что было изучено более 50 тыс. смс-сообщений на серверах ФБР, но бюро «не смогло сохранить смс-сообщения приблизительно за пять месяцев» (декабрь 2016 года — май 2017 года), передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Сешнс заявил, что будут использованы «все средства» для выяснения причин случившегося и изъятия сообщений «из другого источника».

«В случае успеха мы немедленно передадим все комитетам Конгресса», — сказал министр, добавив, что последуют «дисциплинарные действия», если причиной «пропажи» окажется «злой умысел».

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп заявил, что действия обменивавшихся сообщениями агентов ФБР, прикомандированных к спецпрокурору США Роберту Мюллеру, равносильны государственной измене. В ходе общения сотрудники ФБР называли Трампа «идиотом».