Цель вторжения в Африн, «Синдром Шурыгиной» и другие события дня

Главные события понедельника

Эрдоган назвал цель вторжения в Африн

Турция освободит Африн от террористов, чтобы сирийцы смогли вернуться в свои дома. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

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Путин назначил нового замглавы МИД

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Грушко заместителем министра иностранных дел. Об этом сообщается на официальном сайте правовой информации.

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Звезды покидают ТНТ

nezlobin.com

Актеры Сергей Светлаков и Александр Незлобин перейдут на работу на телеканал СТС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на генерального директора медиахолдинга «СТС медиа» Вячеслава Муругова.

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Cкончался наместник Оптиной пустыни

На 79-м году жизни после продолжительной болезни скончался наместник Оптиной пустыни архимандрит Венедикт (в миру Владимир Пеньков).

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Мост в Крым оснастят «ремнями безопасности»

Строители начали установку антисейсмических устройств под пролеты транспортного перехода через Керченский пролив между Крымским полуостровом и материковой Россией, сообщил в понедельник информационный центр "Крымский мост".

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Сожительство захотели приравнять к браку

Сенатор Антон Беляков внес в Госдуму законопроект, предлагающий приравнять незарегистрированные отношения мужчины и женщины к официальному браку, если пара вместе как минимум пять лет.

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"Просто рабы": украинцы о работе в ЕС

Уехавшие на заработки в страны Евросоюза украинцы рассказали об условиях, в которых им пришлось трудиться за рубежом.

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Поезд запутался в московском метро

Поезд сломался в тоннеле на синей ветке московского метро, сообщил «Ленте.ру» источник в экстренных службах. По словам собеседника издания, причиной ЧП стал незакрепленный кабель.

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"Синдром Шурыгиной": кто виноват в "школьных бойнях"

Психиатр Алексей Магалиф заявил Ura.ru, что в недавних нападениях школьников на учителей и друг на друга виновато российское общество, больное «синдромом Шурыгиной».

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Россияне научились не платить банкам проценты

Оживление потребительского кредитования в России привело к резкому росту выдачи кредитных карт — в 2017 году россияне получили в полтора раза больше кредиток, чем годом ранее.

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