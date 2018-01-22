Киев отказался от забытых в Крыму кораблей

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал трюком предложение Владимира Путина передать Киеву оставшиеся в Крыму военные корабли и самолеты. Об этом сообщает «Украинская правда».

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«Вы все прекрасно понимаете этот трюк России. Показать, что у нас относительно оккупированного Крыма идет какой-то диалог. У нас нет никакого диалога по любым вопросам, касающихся статуса Крыма, и мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу политическую или юридическую позицию», — сказал Климкин.

Министр назвал российское предложение попыткой легализовать незаконную аннексию полуострова.

Климкин также напомнил, что, согласно Гаагской конвенции, оружие возвращается после заключения мира.

11 января Владимир Путин сказал, что Россия готова передать Украине находящуюся в Крыму военную технику. По словам президента РФ, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов, которые находятся в плачевном состоянии, так как многие годы их никто не обслуживал.