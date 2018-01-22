Ещё
Киев отказался от забытых в Крыму кораблей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев отказался от забытых в Крыму кораблей 

Рамблер 4 часа назад

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал трюком предложение Владимира Путина передать Киеву оставшиеся в Крыму военные корабли и самолеты. Об этом сообщает «Украинская правда».

>> Украина разрывает соглашения с Россией

«Вы все прекрасно понимаете этот трюк России. Показать, что у нас относительно оккупированного Крыма идет какой-то диалог. У нас нет никакого диалога по любым вопросам, касающихся статуса Крыма, и мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу политическую или юридическую позицию», — сказал Климкин.

Министр назвал российское предложение попыткой легализовать незаконную аннексию полуострова.

Климкин также напомнил, что, согласно Гаагской конвенции, оружие возвращается после заключения мира.

11 января Владимир Путин сказал, что Россия готова передать Украине находящуюся в Крыму военную технику. По словам президента РФ, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов, которые находятся в плачевном состоянии, так как многие годы их никто не обслуживал.

 Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве совершено заказное убийство
«Взноса не будет»: Россия ответила Европе
Садальский разоблачил аферу Пугачевой на $1,6 млн
Украина разрывает соглашения с Россией
Европа требует от России денег
Видео
03:50
Садальский разоблачил аферу Пугачевой на $1,6 млн
Шоу-бизнес
03:42
Киев отказался от забытых в Крыму кораблей
В мире Армия
01:35
Курды попросили Россию о помощи
Политика
00:48
Звезда «Бумера» рассказал о своем состоянии
Шоу-бизнес
01:06
Девушка на Range Rover сбила пешехода и врезалась в столб
ДТП Происшествия
02:43
Грудинина хотят оштрафовать
Политика
02:06
Наталья Селезнева рассказала об отрезанной голове
Шоу-бизнес
01:52
Фанат попытался убить американского комика стулом
Происшествия
01:18
У Шемякина умерла единственная дочь
Шоу-бизнес Происшествия
01:14
Врачи опасаются за сердце Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение