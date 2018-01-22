Эрдоган раскрыл договоренности с Россией по Африну

Эрдоган рассказал о договоренности с Россией по Африну

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкара есть договоренность с Москвой по операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне.

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«Турция не отступится от операции в Африне, и у нее есть соглашение с Россией», — передает его слова «Интерфакс».

По его словам, Турция добивается уничтожения террористической зоны вдоль своей границы.

Он также ранее заявил, что благодаря успеху операции в Африн смогут вернуться сирийцы.

Между тем, курды заявили, что Россия предала их, так как нарушила некие договоренности.

В понедельник сообщалось, что сирийские курды вытеснили со своей территории турецкие войска и протурецкие группировки боевиков.

В субботу началась операция турецких военных «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне. В воскресенье в район Африна вошли турецкие танки.