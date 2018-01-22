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Порошенко обрадовала реакция Москвы на закон о реинтеграции
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Порошенко обрадовала рефлексия Москвы по поводу закона о Донбассе 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Reuters

Президент Украины Петр Порошенко назвал реакцию России на закон о реинтеграции Донбасса «показательной», сообщает «Украинская правда».

«Агрессору не нравится, когда его называют агрессором», — считает он.

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По мнению главы государства, «рефлексия» российских властей убеждает его в том, что Украина приняла «правильный» закон, который он подпишет сразу после его поступления к нему из Верховной Рады.

Также Порошенко отметил, что принятие упомянутого закона является примером того, что украинские партии способны «пожертвовать» борьбой друг с другом в целях «общегосударственного дела». Кроме того, он подчеркнул, что закон не противоречит минским договоренностям, так как «фиксирует право Украины на самооборону и детализирует механизм его реализации».

Закон о реинтеграции Донбасса, который называет Россию «агрессором», а неподконтрольные территории на Востоке Украины «оккупированными», был принят Радой на прошлой неделе. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что он «перечеркивает» минские соглашения.

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