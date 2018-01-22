Пока вы спали: готовы ли соседи России к войне?

Пока вы спали: США изучат готовность соседей РФ к войне

«Закон Яровой» смягчили

В правительстве РФ согласились отложить сроки введения «закона Яровой», который обязывает операторов хранить информацию о переписке и звонках пользователей, и смягчить условия его выполнения. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо замглавы Минкомсвязи Дмитрия Алхазова Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП).

По данным издания, в министерстве больше не требуют рассчитывать объем хранилищ информации пользователей по монтированной емкости сетей операторов, так как эта емкость выше фактического трафика абонентов. В обновленном проекте постановления Минкомсвязи сказано, что операторы должны хранить фактически переданный трафик (кроме голоса) в течение 30 суток. Ранее в этом документе говорилось, что с 1 июля 2018 года операторам вне зависимости от трафика нужно будет 0,35 Пбайт хранилищ на 1 Гбит/с емкости сети. Срок введения новых правил может быть перенесен с июля на октябрь 2018 года, отмечает «Коммерсант».

Песков объяснил свои слова о встречах Путина и Порошенко

Слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о встречах Владимира Путина и его украинского коллеги Петра Порошенко были неправильно интерпретированы. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне, 21 января, в СМИ появилась информация о непубличных встречах Путина и Порошенко. Сообщалось, что о встречах рассказал Песков в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на «России-1». «В интервью я не сказал о том, что такие встречи были», — сказал представитель Кремля ТАСС. Как отмечает агентство, в ходе передачи Песков заявил, что у Путина «огромное количество контактов, которые не носят публичного характера» и Кремль не сообщает о них журналистам. Песков пояснил, что имел в виду не встречи российского и украинского президентов, а международные контакты в целом.

Путин впервые расскажет о предвыборной программе

Президент России Владимир Путин впервые расскажет об основных тезисах или «отдельных пунктах» своей предвыборной программы на встрече с доверенными лицами в конце января. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на избирательный штаб главы государства.

Как заявили официальные представители штаба Путина, об основных тезисах его программы можно будет судить по поручениям президента доверенным лицам. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, в основу программы лягут инновации в социально-экономической сфере.

В США решили изучить готовность соседей России к войне

Russia Today сообщает, что американское «оборонное логистическое агентство» изучит инфраструктуру Белоруссии, Украины, Молдавии, Финляндии и Польши, чтобы выяснить, как в этих странах действуют «логистические сети и цепочки поставок различных товаров».

По данным RT, в американском агентстве заявили, что «четкое представление о работе международных логистических сетей» позволит США повысить готовность своей промышленности к условиям военного времени или ЧС. Телеканал отмечает, что в исследовании, которое заказали американцы, должно быть указано, сколько времени займёт доставка «материалов» из Штатов по морю или воздуху в указанные пять стран. «Это один из элементов непосредственной, я подчеркиваю, подготовки войны в рамках задач по подготовке театра военных действий и планированию материально-технического обеспечения войск», — заявил RT военный аналитик Константин Сивков.

Глава британского генштаба: "мы не можем идти в ногу с военными достижениями РФ"

Глава Генштаба Великобритании Ник Картер призвал повысить финансирование британских вооруженных сил из-за военных достижений России. Об этом сообщает The Telegraph.

По словам Картера, Британия «изо всех сил пытается идти в ногу» с российскими военными успехами, но без дополнительного финансирования будет отставать от РФ. По мнению Картера, «агрессивная модернизация российских сил» показывает, что у Кремля уже есть боевые способности, до которых Лондону еще далеко, и при этом Британия «рискует еще больше отстать».