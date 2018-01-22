Жители Брюсселя прощают мигрантам бесчинства и защищают их от полиции

Сотни человек вышли на улицы Брюсселя, чтобы воспрепятствовать проведению полицейской операции по зачистке центра от нелегалов. Активисты выстроились в цепочку от Северного вокзала до столичного парка. И это — несмотря на все последние новости, в которых мигранты играют ключевую роль.

Активист "Гражданской платформы для поддержки мигрантов" рассказывает: "В нашей группе в Facebook — 32 000 человек. Поэтому мы знали, что будет много народу, мы рады, что все они пришли. Мы видели полицейские патрули в окрестностях парка, но надеемся, что зачистки все же не будет. Многих мигрантов мы уже смогли защитить, спрятав их в семьях наших участников. И мы надеемся, что здесь никто из мигрантов не прячется от полиции. Но на всякий случай дежурим".

Тема нелегалов сейчас вновь актуальна в Бельгии. В прошедшую пятницу, 19 января, в пригороде Брюсселя около 50 мигрантов напали на полицейских, проводивших проверку стоянки дальнобойщиков. Двое офицеров получили ранения, 16 из числа нападавших были задержаны.

Глава МВД Бельгии Йан Йамбон заявил о необходимости усиления контроля над мигрантами, госсекретарь по вопросам миграции Тео Франкен потребовал сделать стоянки и парковки закрытыми, более активно проводить рейды по зачистке мест скопления нелегалов. В рамках этого предложения и предполагалась полицейская акция в воскресение вечером, которой помешали активисты.

"Мы здесь, чтобы противостоять политике Тео Франкена, — говорят они. — Все это противозаконно, вот что я думаю. Это — не демократия. И мы должны бороться с этим. Мы должны защитить мигрантов".

Бельгийская полиция чуть не ежедневно сообщает об очередных нелегалах, забравшихся в поезда, автобусы или грузовики, следующие в сторону Великобритании. В воскресенье, например, стало известно о группе нелегалов, проникших в машину, перевозившую пиво. К тому моменту, как их нашли, мигранты уже выпили весь продукт. Полицейские говорят, что задержанные были прилично пьяны на момент задержания.

События воскресения вечера не случайно развивались у Северного вокзала — именно отсюда отправляются автобусы и проходят поезда в сторону Великобритании.