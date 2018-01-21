Филиппины выгонят 19 россиянок за проституцию

Власти Филиппин намерены депортировать 19 гражданок России, подозреваемых в занятиях проституцией в ночных клубах. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на иммиграционное бюро страны.

Девушек поймали в одном из клубов города Анхелес (провинция Пампанга) практически с поличным. Отмечается, что они были оформлены там как «специалисты по работе с гостями». Вместе россиянками арестовали двух корейцев, предположительно, их сутенеров — кассира и менеджера клуба.

В полиции считают, что именно корейцы привезли женщин в страну. «Арестованные занимаются секс-бизнесом, предоставляя клиентам услуги женщин за 1,5 тысячи песо в час (1,6 тысячи рублей — прим. „Ленты.ру“)», — рассказали в правоохранительных органах. По информации полиции, они завлекают девушек в страну в качестве туристок.

Все арестованные будут дожидаться депортации в следственном изоляторе.