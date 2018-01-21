Саакашвили составил «завещание»

Опальный грузино-украинский политик Михаил Саакашвили оставил политическое «завещание» на случай экстрадиции в Грузию, где его ждет тюрьма.

«Я не хотел бы, чтобы меня во вторник погрузили в самолет и отправили в неизвестном направлении… Мне лучше сидеть в тюрьме на Украине», — написал Саакашвили в соцсетях.

Саакашвили попросил своих сторонников прийти в понедельник к 10 утра к зданию Апелляционного суда на Московской улице в Киеве, где будут выносить решение о его возможной экстрадиции в Грузию.

Одновременно он оставил своеобразное политическое «завещание», в котором предложил перенести столицу Украины из Киева в Черкассы, и предпринять ряд других радикальных мер ради будущего страны. Эти грандиозные планы излагаются в специальном документальном фильме. Черновой материал Сакаашвили выложил в Facebook.

«Предлагаю вывести административный центр из Киева в географический центр страны, Черкасскую область. Я уже сделал такое в Грузии… и мне интересны ваши замечания…», — отметил опальный политик.

В фильме говорится и о других прожектах Саакашвили по превращению Украины в цветущую страну. Это выращивание винного винограда на юге, превращение Одессы в «мировой хаб на Черном море», скоростная электричка из Киева к Черному морю, новый автобан Киев— Бухарест и т.д.

Ранее Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили гражданства. В Грузии суд заочно приговорил его к трем годам тюрьмы за злоупотребления служебными полномочиями.