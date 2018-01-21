Украинские военные обстреляли пассажирский автобус в Донбассе

В Донбассе украинские военные обстреляли автобус с пассажирами. В результате инцидента один человек погиб и один ранен, сообщает «Интерфакс» воскресенье, 21 января.

Представитель Минобороны самопровозглашенной ДНР заявил журналистам:

«Сегодня в 13:20 из стрелкового оружия подразделения ВСУ обстреляли автобус в серой зоне в районе КПВВ Еленовка, в результате ранения несовместимые с жизнью получил один мирный житель, еще один получил ранения. Информация о других пострадавших уточняется».

В пятницу, 19 января, в Верховной Раде Украины предложили отменить принятый днем ранее закон о реинтеграции Донбасса. Закон признает Россию страной-оккупантом, а также позволяет властям вводить войска, использовать вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок.

Противостояние между украинскими силовиками и ополченцами самопровозглашенных республик Донбасса длится с весны 2014 года. Тогда киевское руководство, пришедшее к власти в результате государственного переворота, объявило о начале антитеррористической операции для подавления протестов жителей востока страны. Западные страны и Украина регулярно причисляют Россию к одной из сторон конфликта, Москва в свою очередь опровергает эти утверждения.