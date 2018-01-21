Ещё
В Сирии окружили крупную группировку «ан-Нусры»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВС Сирии и ополчение окружили крупную группировку «ан-Нусры»* в Идлибе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Штурмовые отряды правительственных войск Сирии под командованием генерала Хасана Сухела соединились с отрядами народного ополчения в районе населенных пунктов Хербет-Эль-Гаджар и Расм-Эль-Хармаль, окружив крупную группировку боевиков, сообщил в воскресенье департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Штурмовые отряды сирийских правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела, наступая вдоль трассы Хама-Алеппо, соединились с отрядами народного ополчения в районе населенных пунктов Хербет-Эль-Гаджар и Расм-Эль-Хармаль", — говорится в сообщении.

Таким образом, сообщает ведомство, завершилось окружение крупной группировки террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* в восточной части провинции Идлиб.

* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.

РИА Новости: последние новости
Белый дом выдвинул ультиматум демократам по статусу нелегальных мигрантов Mr. Incognito: Порошенко "сменил" имя перед отдыхом на Мальдивах, пишут СМИ Американец вышел на уборку снега с огнеметом
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Учительница назвала причину нападения на школу в Бурятии
Крупнейший военный корабль Ирана переломился на две части
Умер Константин Ямпольский
Близость Австрии и России напугала Меркель
США собирались передать РФ технологии «Звездных войн»
Видео
02:03
Учительница назвала причину нападения на школу в Бурятии
Происшествия
03:47
Порошенко отдыхал на Мальдивах под чужим именем
В мире Украина
01:02
Крупнейший военный корабль Ирана переломился на две части
Происшествия Армия
Ургант снял видео в поддержку курсантов УИГА
Шоу-бизнес Интернет
00:00
Мелкая собака загнала огромного крокодила в реку
В мире Безумный мир
00:00
Создан совершающий 75 движений в секунду дельта-робот
Наука и техника
Американец вышел на уборку снега с огнеметом
В мире Безумный мир
01:45
Отряды Свободной армии Сирии прибывают на границу Турции с САР
Ближний Восток Армия
00:22
Космонавт полетал по МКС на пылесосе
Наука и техника
00:35
Тело Шаинского доставили в Москву
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение