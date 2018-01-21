В Сирии окружили крупную группировку «ан-Нусры»

ВС Сирии и ополчение окружили крупную группировку «ан-Нусры»* в Идлибе

Штурмовые отряды правительственных войск Сирии под командованием генерала Хасана Сухела соединились с отрядами народного ополчения в районе населенных пунктов Хербет-Эль-Гаджар и Расм-Эль-Хармаль, окружив крупную группировку боевиков, сообщил в воскресенье департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Штурмовые отряды сирийских правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела, наступая вдоль трассы Хама-Алеппо, соединились с отрядами народного ополчения в районе населенных пунктов Хербет-Эль-Гаджар и Расм-Эль-Хармаль", — говорится в сообщении.

Таким образом, сообщает ведомство, завершилось окружение крупной группировки террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* в восточной части провинции Идлиб.

* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.