Порошенко отдыхал на Мальдивах под чужим именем

Mr Incognito Petro. СМИ узнали, что Порошенко выдали документы на чужое имя

Президент Украины Петр Порошенко и члены его семьи получили от СБУ документы на чужие имена, об этом пишет Страна.ua со ссылкой на источник в ведомстве.

"Гелетей (Валерий Гелетей, глава Госохраны. — ред) написал в СБУ письмо под грифом "секретно", что в адрес президента поступают угрозы. На основании этого письма СБУ изготовила ДОПы — паспорта на вымышленные имена. Этим занимался Департамент оперативно-технических мероприятий СБУ", — цитирует издание источник.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Порошенко вместе с семьей провел отпуск на Мальдивах. Отмечалось, что для этого с 1 по 8 января был арендован остров стоимостью не менее 500 тысяч долларов. При этом украинский лидер зарегистрировался в отеле под именем Mr Incognito Petro Ukraine.