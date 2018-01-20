Ещё
Китай обвинил США в угрозе суверенитету
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны Китая обвинило США в подрыве безопасности в регионе 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: ТАСС

Очередной заход американского военного корабля в акваторию вблизи китайских островов в Южно-Китайском море угрожает суверенитету национальной безопасности Китая и подрывает мир и стабильность в регионе, заявил в субботу официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

По версии китайской стороны, ракетный эсминец ВМС США "Hopper" 17 января самовольно вошёл в акваторию спорного острова Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море, который Китай считает своим.

Китайский ракетный сторожевой корабль "Хуаншань" немедленно провёл идентификацию американского корабля и предупредил о необходимости покинуть территорию.

"В настоящее время благодаря совместным усилиям стран АСЕАН ситуация в Южно-Китайском море постоянно стабилизируется. В этих условиях очередной заход американского военного корабля в акваторию вблизи китайских рифов в Южно-Китайском море создал угрозу как авиации корабельного базирования обеих сторон, так и персонала, стал угрозой суверенитету и национальной безопасности Китая, а также подрывает региональной мир", — говорится в опубликованном сообщении представителя оборонного ведомства КНР.

У Цянь также подчеркнул, что действия американского корабля полностью расходятся с направлением стабильного развития китайско-американских двусторонних отношений. Он выразил надежду на то, что США будут уважать суверенитет Китая и не будут создавать искусственных инцидентов.

"ВМС Китая будут и дальше выполнять свои задачи по национальной обороне, будут усиленно патрулировать морское пространство и решительно защищать государственный суверенитет и безопасность, а также мир и стабильность в регионе", — заявил У Цянь.

РИА Новости: последние новости
Женщины Трампа: главная загадка Белого дома Федеральные ведомства США прекратили работу из-за отсутствия финансирования "Токсичная идея". Политолог о переносе переговоров по Украине из Минска
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина попросили ввести войска в Косово
Молдавия готовит России многомиллиардный иск
Миллион на переезд: россиян отправляют в Магадан
В Одесской области прогремел взрыв
Кирилл «руки-базуки» встретился с кумиром
Видео
00:35
Тело Шаинского доставили в Москву
Шоу-бизнес
00:36
«Синтольный качок» покрасил волосы в цвета флага Украины
Шоу-бизнес
02:15
Известный актер высказался по поводу скандала с курсантами
Общество
00:36
Кирилл «руки-базуки» встретился с кумиром
Шоу-бизнес
02:53
Желавшая примкнуть к ИГ Караулова раскаялась
Происшествия
02:03
«Страшно идти в школу»: как живет Улан-Удэ после ЧП
Общество Статьи
01:35
Турки пошли в атаку на курдов и понесли потери
Происшествия
00:35
Анисину разнесли в пух и прах
Шоу-бизнес
00:22
Увидевшая впервые снег корова пустилась в пляс
Интернет
00:49
В Китае заработал самый большой в мире очиститель воздуха
Азия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение