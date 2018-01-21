Ещё
Британского школьника приняли за экс-главу ЦРУ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подросток притворился бывшим главой ЦРУ и получил секретные данные 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: globallookpress.com

15-летний британский школьник Кейн Гэмбл получил доступ к секретной информации о разведывательных операциях США в Афганистане и Иране, притворившись бывшим директором ЦРУ. Об этом со сcылкой на материалы судебного разбирательства сообщает The Telegraph.

18-летний гражданин Великобритании признал себя виновным в том, что три года назад пытался взломать компьютеры бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана и других высокопоставленных лиц США.

Доступ к данным он смог получить, издеваясь над своими жертвами. Он выкладывал в интернет их персональные данные, загружал на их мониторы порнографические картинки, удаленно управлял их телевизорами и планшетами.

В конце декабря 2017 года стало известно, что хакер-подросток смог взломать базу данных российского визового центра в США.

Lenta.ru: последние новости
Белый дом открестился от заявления Киева о встрече Порошенко и Трампа Турция атаковала сирийских курдов Пентагон раскрыл главных военных противников США
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Константин Ямпольский
Курды сообщили о жертвах бомбардировок ВВС Турции
Порошенко отдыхал на Мальдивах под чужим именем
Сенчукова в бикини произвела фурор
В Анапе произошло землетрясение
Видео
Американец вышел на уборку снега с огнеметом
В мире Безумный мир
Ургант снял видео в поддержку курсантов УИГА
Шоу-бизнес Интернет
01:45
Отряды Свободной армии Сирии прибывают на границу Турции с САР
Ближний Восток Армия
00:22
Космонавт полетал по МКС на пылесосе
Наука и техника
00:35
Тело Шаинского доставили в Москву
Шоу-бизнес
00:39
«Умирающим» телефонам дали шанс
Интернет Наука и техника
00:36
«Синтольный качок» покрасил волосы в цвета флага Украины
Шоу-бизнес
01:07
Артобстрел штаба «Правого сектора» показали на видео
Украина В мире
08:16
В Сеть попали подробности об «убийце» Android
Интернет Гаджеты
02:15
Известный актер высказался по поводу скандала с курсантами
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение