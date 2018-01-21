Мелкая собака загнала огромного крокодила в реку в Австралии

Отважный маленький терьер с острова Гот в Австралии совершенно не боится огромных крокодилов. Его хозяин разместил в Youtube видеоролик, доказывающий это.

Пес по кличке Нежный блондин бросается с лаем на трехметровую рептилию, отдыхающую на берегу. Крокодил мог бы съесть малыша одним укусом, но он поспешно ретируется, а собака успевает цапнуть ускользающий хвост.

По словам хозяина собаки, пес проделывает этот трюк в течение многих лет, совершенно не пугаясь страшных обитателей реки.

Сейчас Нежному блондину идет 11-ый год. Надо заметить, что крокодилы практически «домашние» и постоянно находятся вблизи базы отдыха на острове, пишет Daily Mail.