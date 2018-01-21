Ещё
Мелкая собака загнала огромного крокодила в реку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мелкая собака загнала огромного крокодила в реку в Австралии 

360tv.ru 3 часа назад

Отважный маленький терьер с острова Гот в Австралии совершенно не боится огромных крокодилов. Его хозяин разместил в Youtube видеоролик, доказывающий это.

Пес по кличке Нежный блондин бросается с лаем на трехметровую рептилию, отдыхающую на берегу. Крокодил мог бы съесть малыша одним укусом, но он поспешно ретируется, а собака успевает цапнуть ускользающий хвост.

По словам хозяина собаки, пес проделывает этот трюк в течение многих лет, совершенно не пугаясь страшных обитателей реки.

Сейчас Нежному блондину идет 11-ый год. Надо заметить, что крокодилы практически «домашние» и постоянно находятся вблизи базы отдыха на острове, пишет Daily Mail.

360tv.ru: последние новости
Белый дом перестал отвечать на звонки граждан СМИ сообщили о выдаче семье Порошенко документов на чужие имена Американец использовал для уборки снега огнемет вместо лопаты
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Учительница назвала причину нападения на школу в Бурятии
Крупнейший военный корабль Ирана переломился на две части
Умер Константин Ямпольский
Близость Австрии и России напугала Меркель
США собирались передать РФ технологии «Звездных войн»
Видео
02:03
Учительница назвала причину нападения на школу в Бурятии
Происшествия
03:47
Порошенко отдыхал на Мальдивах под чужим именем
В мире Украина
01:02
Крупнейший военный корабль Ирана переломился на две части
Происшествия Армия
Ургант снял видео в поддержку курсантов УИГА
Шоу-бизнес Интернет
00:00
Мелкая собака загнала огромного крокодила в реку
В мире Безумный мир
00:00
Создан совершающий 75 движений в секунду дельта-робот
Наука и техника
Американец вышел на уборку снега с огнеметом
В мире Безумный мир
01:45
Отряды Свободной армии Сирии прибывают на границу Турции с САР
Ближний Восток Армия
00:22
Космонавт полетал по МКС на пылесосе
Наука и техника
00:35
Тело Шаинского доставили в Москву
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение