Женщины Трампа: главная загадка Белого дома

Семья президента США Дональда Трампа завершает свой первый год в Белом доме. Хотя образ супруги президента Барака Обамы Мишель действительно трудно затмить, рейтинг Меланьи Трамп за минувший год вырос, несмотря на ее крайне редкие появления на публике — сегодня 54% американцев положительно оценивают свою первую леди.

Родившаяся в Словении в 1970 году экс-модель Меланья Трамп стала первой иностранкой на посту Первой леди США за более чем два столетия. Она пришла в Белый дом после сверхпопулярной супруги предшественника Трампа Мишель Обамы и уже сам этот факт, даже оставив в стороне неоднозначность ее супруга-президента, сделал стоящую перед ней задачу завоевать сердца американцев крайне сложной. Справедливости ради, не ясно пока, ставит ли сама Меланья перед собой такую задачу.

Как свидетельствует декабрьский опрос общественного мнения, проведенный компанией Gallup, рейтинг первой леди за минувший год вырос, несмотря на ее крайне лимитированные появления на публике. Сегодня 54% американцев положительно оценивают свою первую леди. Для сравнения, после победы Трампа на выборах такое мнение высказывали о ней лишь 37% жителей страны.

Как отмечают аналитики, несмотря на то, что рост популярности по истечении первого года в Белом доме, а также значительное преимущество по популярности над супругом-президентом, является традиционным для всех предшественниц Меланьи Трамп, ее популярность в аналогичный период уступает показателям Хиллари Клинтон (58%), Лоры Буш (77%) и Мишель Обамы (61%).

Образ супруги президента Барака Обамы Мишель действительно трудно затмить. Мишель была своего рода народной первой леди — первая темнокожая хозяйка Белого дома покоряла своей прямотой, раскованностью, уверенностью и простотой одновременно.

"Она (Меланья) следует за очень сильной Мишель Обамой, которая была теплой, искренне посвятившей себя детям, образованию, (пока) она проигрывает в этом сравнении, может, со временем реализует себя в проекте или какой-то инициативе, благодаря которой она будет больше на виду и, может, публика сможет лучше узнать ее, и ситуация наладится, но пока она проигрывает", — отметила в интервью РИА Новости профессор Университета Райдер, специалист и автор публикаций о супругах президентов США Майра Гутин.

Главной причиной меньшей, чем у ее предшественниц, популярности Трамп эксперты называют то, что американцы по-прежнему не знают свою первую леди. "Очень трудно оценить ее первый год (в Белом доме) прежде всего потому, что мы видели ее очень мало, гораздо меньше, чем любую другую первую леди на нашей памяти", — отмечает Гутин.

Политический непрофессионал

Эксперт считает, что ограниченная до настоящего времени публичная деятельность Меланьи Трамп отчасти обусловлена тем, что в отличие от своих предшественниц, она не является "профессиональным политиком". Собеседница агентства напомнила, что у таких первых леди как Лора и Барбара Буш, Хиллари Клинтон был за плечами опыт "работы" первыми леди штатов или жен посла и поэтому "у них было лучшее представление о том, что их ждет в Вашингтоне". Меланья Трамп же в прошлом была моделью и супругой бизнесмена, но не политика в главном офисе страны и даже мира.

Помимо этого, отмечает собеседница агентства, нельзя забывать о том, что английский язык — не родной для первой леди Америки. Как признавалась сама Меланья до выборов, помимо родного словенского, она говорит на английском, итальянском, немецком и сербском языках. Несмотря на показную толерантность американцев, к своему языку они относятся ревностно, и акцент будущей первой леди не раз обыгрывался в комедийных шоу на телевидении до победы Трампа на выборах.

"Безусловно, она может донести смысл своих слов, но я не уверена, что она полностью чувствует себя комфортно (говоря по-английски), что тоже может оказывать влияние на решение о ее участии в разных мероприятиях", — отмечает Гутин.

Меланья Трамп за минувший год неоднократно выступала перед большими аудиториями, в том числе с трибуны ООН, но все эти речи были прочитаны ею, а редкие интервью шли в записи. Наиболее естественные диалоги на неродном для нее языке Меланья вела с детьми как на различных мероприятиях в Белом доме, так и во время ее визитов в больницы или школы.

Наблюдатели отмечают, что до настоящего времени первая леди демонстрировала наибольшую искренность и комфорт именно во время общения с детьми. "Кажется, что она проявляет себя наилучшим образом, когда она с детьми, она демонстрирует свою естественность, общительность, мы не видим этого в другие моменты", — считает Гутин.

Безинициативная красавица и церемониальная жена

За минувший год крайне редко можно было увидеть естественную улыбку Меланьи или почувствовать каковы на самом деле ее эмоции. Между тем, наблюдатели сходятся во мнении, что наиболее уверенно и свободно супруга президента США чувствует себя во время зарубежных визитов.

"Я считаю ее церемониальной первой леди: то, что она делает — приветствие гостей в Белом доме, поездки за рубеж. И я соглашусь, что она выглядит очень комфортно на мировой арене, может, это связано с тем, что там она свободна от критики СМИ, которая есть здесь", — считает профессор Гутин.

В США же нечастые появления первой леди на публике сопровождаются ее "модельным лицом", привыкшим улыбаться независимо от того, что происходит в душе. Даже когда десятилетний сын Бэррон некрасиво замахнулся в ее сторону вместо того, чтобы ответить на поднятую в жесте "дай пять" ладонь на инаугурации его отца, Меланья сохранила дежурную улыбку.

В целом же именно забота о сыне была заявлена приоритетом супруги Трампа еще до победы ее супруга на выборах. Именно этим она объясняла свое практически полное отсутствие на предвыборных митингах, и из-за учебы сына почти на полгода отложила свой переезд в Вашингтон, что было крайне негативно воспринято общественностью. Возможно, гадают наблюдатели, именно Бэррону и сегодня первая леди посвящает свое время в Белом доме.

В отличие от своих предшественниц, за год работы своего мужа на президентском посту Меланья Трамп так и не определилась с традиционной для первой леди Америки программой. Ее предшественница Мишель Обама выступала за здоровое питание детей, Лора Буш — за борьбу с неграмотностью и за образование и раннее развитие детей, Хиллари Клинтон в свою бытность в Белом доме занималась реформой здравоохранения и равные возможности полов. О том, чем будет заниматься Меланья Трамп, обещавшая ранее бороться с проблемой запугивания в социальных сетях, не известно.

"Она очень красивая женщина, но мы не видели никаких инициатив с ее стороны… я не видела никаких свидетельств того, что она играет какую-либо роль в администрации. Ее фокус церемониален", — подчеркивает Гутин, добавив, что эксперты пока гадают, обнародует ли она какую-либо инициативу в 2018 году.

Команда подвела или ее отсутствие?

Мнение экспертов о том, что было худшим моментом за первый год Меланьи в Белом доме, разошлись. Так, Гутин считает, что образ первой леди значительно пострадал, когда она отправилась в переживший ураган Техас в туфлях на каблуках-шпильках. "Это было глупой оплошностью, повлекшей за собой массу негативных публикаций", — отметила профессор.

Другим "ярким" моментом стала полемика первой леди с первой женой президента Иваной Трамп, заявившей в телеинтервью, что истинной первой леди Америки является именно она, поскольку регулярно общается с хозяином Белого дома за спиной его нынешней супруги. Пресс-служба Меланьи тогда дезавуировала слова первой жены Трампа, упрекнув ее в стремлении привлечь внимание к своей новой книге.

Как отметила в этой связи эксперт в закулисной жизни Белого дома журналистка и автор ряда книг о первых леди Кейт Андерсен Брауэр, первой леди не следовало реагировать на уколы со стороны своей предшественницы. "Я думаю, что ей следует обзавестись большим числом помощников, чтобы избежать (в будущем) таких подводных камней", — заявила Андерсен Брауэр в интервью USA Today.

Мнение о недостаточном "политическом чутье" и нехватке поддержки первой леди со стороны профессионалов в сфере PR и политических технологий разделяют и другие эксперты. Для сравнения, как сообщила Гутин, Мишель Обаму окружали около 19 членов ее команды, кабинет Меланьи Трамп пока состоит из десяти человек.

Первая дочь

Вскоре после избрания Трампа СМИ активно спекулировали на том, что неформальной первой леди Америки может стать дочь президент Иванка. Вскоре после инаугурации Иванка наряду со своим супругом Джаредом Кушнером была назначена советником президента Трампа, что формально закрепило ее место в Белом доме. Сегодня Иванка, мать троих из девяти внуков Трампа, является советником президента по вопросам создания рабочих мест, расширению экономических возможностей и бизнеса.

"В начале казалось, что Иванка Трамп может выполнять функции первой леди, но сейчас я этого больше не вижу", — отмечает профессор Гутин. По ее мнению, в последнее время, судя по сообщениям СМИ, Иванка, которая лишь на 11 лет младше своей мачехи, менее заметна широкой публике. Между тем, именно дочь президента, а не его супруга, возглавила прошедший во вторник в Вашингтоне Симпозиум по расширению возможностей женщин.

О том, насколько близки отношения двух самых приближенных к президенту сегодня женщин, достоверно неизвестно практически ничего. Обе они очень любезно отзываются друг о друге, нередко участвуют в официальных мероприятиях рука об руку, но насколько близки супруга и дочь президента, которых разделяют лишь одиннадцать лет разницы, остается только гадать.

Помимо Трампа, однако, их точно объединяет любовь к туфлям на шпильках и модным нарядам. При этом Меланья, за плечами которой карьера в Париже и Милане, несмотря на почетный пост первой леди Америки, по-прежнему предпочитает дорогих европейских дизайнеров, не стесняясь идти вразрез с проамериканской политикой своего супруга и модными привычками своих предшественниц. Первый год в качестве первой леди она провела так, как посчитала нужным, а будет ли программа, время покажет.