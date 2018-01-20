Украина анонсировала встречу Порошенко и Трампа

МИД Украины рассказал о запланированной встрече Порошенко и Трампа в Давосе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президент страны Петр Порошенко проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Выступая в эфире телеканала "Интер", глава внешнеполитического ведомства сообщил, что политики будут общаться наедине "как два президента". При этом не уточнялось, какие темы будут затронуты.

В Белом доме в свою очередь заявили, что в настоящее время официальные переговоры между Порошенко и Трампом не планируются.

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 23 по 26 января, напоминает газета "Известия".