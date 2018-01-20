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Власти Праги переживают за Карлов мост
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Власти Праги рассказали о плохом состоянии Карловова моста 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

Большинство мостов через реку Влтаву на территории Праги, включая знаменитый Карлов мост, находятся в плохом состоянии, данные об этом Техническое управление коммуникаций (ТУК) передало в магистрат города, сообщила в пятницу РИА Новости представитель ТУК Барбора Лишкова.

"Утром в пятницу был закрыт для использования Либеньский мост, соединяющий центр города с районом Прага-8, он уже весьма длительное время находится в очень плохом техническом состоянии и подлежит серьезной реконструкции. Кроме того, недавно был закрыт мост в районе Нове Бутовице, а также прекращен доступ пешеходов на железнодорожный мост", — сказала Лишкова.

Серьезное внимание на состояние более чем 100 из 700 находящихся на территории города мостов и пешеходных переходов через реку и железнодорожные пути власти Праги вынуждены были обратить после того, как 2 декабря прошлого года рухнул легкий бетонный мост, соединявший правый берег Влтавы с Императорским островом неподалеку от центра чешской столицы. Находившиеся в этот момент на мосту четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

Распорядившись разобраться с причинами падения этого сооружения, руководство магистрата запросило в ТУК данные о состоянии остальных мостов и одновременно начало принимать меры безопасности при эксплуатации наиболее используемых из них.

Ожидается, что помимо Либеньского будет подвергнут серьезной реконструкции мост Палацкого, находящийся в историческом центре, будет временно прекращено движение трамваев по Главкову мосту.

Согласно документу ТУК, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, к шестой категории, подразумевающей очень плохое техническое состояние, отнесены 23 моста, включая знаменитый Карлов мост, имеющий более чем 600-летнюю историю. В пятую категорию ("плохое состояние") входят 99 мостов, в том числе все остальные мосты через Влтаву в центре города: Манесов, Йирасков, Чехов и Легии, а также Баррандовский мост, по которому проходит магистральная дорога для грузовиков в объезд городского центра.

"Я не хочу сеять панику, однако это, к сожалению, очень серьезное дело. Техническое состояние мостов в Праге гораздо хуже, чем предполагают власти города, а тем более его жители", — написал в соцсети Facebook член руководства магистрата Матей Стропницкий.

По словам его коллеги Петра Долинека, за последние три года произведена реконструкция нескольких пражских мостов, но в целом решение данной проблемы во многом упирается в нехватку на это денежных средств у магистрата.

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