«Подарок судьбы» для Украины, иордань для Путина и другие события дня

Украина нашла много золота
Месторождение золота, которое содержит запасы на уровне 2,4 тонн, обнаружили на Украине.
Путин окунулся в прорубь
Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях и окунулся в прорубь на Селигере.
Переговоры по Донбассу предложили перенести в Антарктиду
Из белорусской столицы тут же последовал логичный ответ: переговоры можно перенести хоть в Антарктиду. Но разве от перемены мест "слагаемых" изменится "сумма"?
Закон о реинтеграции Донбасса застрял в Раде
Члены фракции «Оппозиционный блок» в Верховной Раде Украины предложили отменить результаты голосования за закон о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщается на сайте парламента.
Турция перешла в атаку
Позиции сирийских курдов в районе города Африн подверглись массовому артиллерийскому обстрелу со стороны Турции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на турецкое агентство «Анадолу».
Песков ответил на вопрос об отпуске Путина
Президент России Владимир Путин не планирует брать отпуск до выборов главы государства 18 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".
Названа причина возгорания в автобусе в Казахстане
Пожар в автобусе на трассе в Актюбинской области Казахстана мог начаться из-за использования бензинового источника открытого огня в салоне, заявили в пресс-службе МВД страны.
Российский газ не довезли до США
Танкер Gaselys с грузом сжиженного природного газа из России, шедший в американский Бостон, развернулся и движется в сторону испанского порта Альхесирас, сообщает Bloomberg.
Керимову разрешили вернуться в Россию
Российскому миллиардеру Сулейману Керимову, которому предъявлено обвинение в отмывании денег, разрешили ненадолго посетить Россию, сообщил агентству Франс Пресс прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.
Глюкоза пропала из-за банкротства мужа
Блогер Лена Миро на своей странице на LiveJournal рассказала, почему певица Глюкоза пропала из медийного поля.