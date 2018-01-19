«Подарок судьбы» для Украины, иордань для Путина и другие события дня

Главные события пятницы

Украина нашла много золота

Месторождение золота, которое содержит запасы на уровне 2,4 тонн, обнаружили на Украине.

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Путин окунулся в прорубь

Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях и окунулся в прорубь на Селигере.

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Переговоры по Донбассу предложили перенести в Антарктиду

PAUL NICKLEN / instagram

Из белорусской столицы тут же последовал логичный ответ: переговоры можно перенести хоть в Антарктиду. Но разве от перемены мест "слагаемых" изменится "сумма"?

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Закон о реинтеграции Донбасса застрял в Раде

Члены фракции «Оппозиционный блок» в Верховной Раде Украины предложили отменить результаты голосования за закон о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщается на сайте парламента.

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Турция перешла в атаку

Позиции сирийских курдов в районе города Африн подверглись массовому артиллерийскому обстрелу со стороны Турции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на турецкое агентство «Анадолу».

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Песков ответил на вопрос об отпуске Путина

Президент России Владимир Путин не планирует брать отпуск до выборов главы государства 18 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".

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Названа причина возгорания в автобусе в Казахстане

РИА Новости / Комитет по ЧС МВД Казахстана

Пожар в автобусе на трассе в Актюбинской области Казахстана мог начаться из-за использования бензинового источника открытого огня в салоне, заявили в пресс-службе МВД страны.

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Российский газ не довезли до США

Танкер Gaselys с грузом сжиженного природного газа из России, шедший в американский Бостон, развернулся и движется в сторону испанского порта Альхесирас, сообщает Bloomberg.

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Керимову разрешили вернуться в Россию

Российскому миллиардеру Сулейману Керимову, которому предъявлено обвинение в отмывании денег, разрешили ненадолго посетить Россию, сообщил агентству Франс Пресс прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

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Глюкоза пропала из-за банкротства мужа

Блогер Лена Миро на своей странице на LiveJournal рассказала, почему певица Глюкоза пропала из медийного поля.

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