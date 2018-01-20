США «возвращаются к холодной войне »

Новая оборонная стратегия США: добро пожаловать во времена холодной войны

Возврат к холодной войне — так окрестил новую оборонную стратегию США журнал Time. Пентагон вслед за доктриной Трампа о безопасности представил свой документ — фактически отчет о том, как указания президента будут выполняться. И это первая такая стратегия за последние 10 лет — последнюю принимал еще Джордж Буш — младший. В целом она укладывается в тот вектор, который в декабре заложил Дональд Трамп. Но в новом документе нюанс в том, что сам он секретный — публике доступны лишь 11 страниц. Поэтому за тем, как представлял эту стратегию министр обороны США, следили очень внимательно.

Добро пожаловать во времена холодной войны. Так мог бы начать свою речь глава Пентагона Джеймс Мэттис по прозвищу Бешеный пес перед благодарной аудиторией Университета Хопкинса. Это научное заведение для презентации новой оборонной стратегии США глава Пентагона выбрал явно не просто так.

Университет Хопкинса — крупнейшее после Массачусетского технологического научное заведение США по объему военных проектов. Контуры будущих контрактов остались скрыты в секретной части документа, но и его одиннадцати открытых страниц достаточно, чтобы понять, как далеко простираются милитаристские планы. Не терроризм, а стратегическое соперничество между сверхдержавами, по словам Мэттиса, — отныне главная проблема для безопасности США.

"Мы встречаемся с растущей угрозой со стороны таких отличных друг от друга ревизионистских сил, как Китай и Россия, — стран, стремящихся создать мир, соответствующий их авторитарным моделям. Они накладывают вето на экономические, дипломатические и оборонные решения других стран. Государства-изгои (такие как Северная Корея и Иран) продолжают предпринимать незаконные действия, которые угрожают региональной и даже мировой стабильности. Они подавляют собственные народы, уничижая их достоинство и ущемляя права человека, они продвигают вовне свои взгляды", — отмечает глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Все эти страны, по мнению Мэттиса, — нарушители "правил дорожного движения", установившихся для международного порядка. О том, что писались правила вообще-то не в Вашингтоне, назначивший себя инспектором явно забыл. Напомнил Сергей Лавров. У российского министра иностранных дел — итоговая пресс-конференция в ООН после дебатов высокого уровня.

"Там даже, по-моему, Китай упомянут на первом месте как агрессивная экономическая держава. Мы на втором месте — как страна, которая нарушает некие правила игры. И вместе с Китаем мы, как гласит эта стратегия, взламываем международную систему изнутри. Знаете, в любой стране военные хотят обосновать необходимость дополнительных расходов. Наверное, здесь надо тоже учитывать этот фактор. Но, в принципе, мы сожалеем, что вместо того, чтобы вести нормальный диалог, вместо того, чтобы базироваться на международном праве, США стремятся свое лидерство доказывать через такого рода конфронтационные концепции и стратегии. Там, кстати, написано, что после Второй мировой войны США вместе с союзниками создали новый миропорядок, а Россия и Китай его сейчас взламывают. Наверное, хотя бы из вежливости можно было бы вспомнить, что ООН, каковая и является новым миропорядком, создавалась при непосредственном участии Советского союза. Но мы готовы к диалогу, мы готовы обсуждать военные доктрины, как было раньше, когда военные двух стран укрепляли доверие. Я убежден, что в США есть немало здравых людей, которые понимают, что стратегическая стабильность должна сохраняться, все риски, которые возникают, должны купироваться. И я считаю, что это невозможно сделать без сотрудничества России и США", — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Но в Пентагоне пока сосредоточены на противодействии — будут повышать боеготовность армии. Тут и развитие ядерных сил, и подготовка к войне в космосе и киберпространстве, и развитие систем искусственного интеллекта. Ключевые направления — Индо-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и, конечно, НАТО, американским союзникам по которому придется финансово поднапрячься. Мэттис сообщил, что со времен окончания Второй мировой войны США несли непропорциональную долю расходов на оборону, явно двусмысленно на эту тему пошутив:

"Как сказал однажды Уинстон Черчилль: "Единственное, что труднее, чем воевать вместе с союзниками, — это воевать без них". Мы будем сильнее вместе, и мы признаем это. Наши военные силы будут созданы, тренированы и готовы воевать вместе с союзниками. Война вместе и наравне с союзниками позволит нам стать сильными настолько, насколько это возможно".

Союзники потребуются Пентагону и внутри Америки. Прежде всего, на Капитолийском холме. Республиканцы с демократами сейчас пребывают в бюджетном клинче. Правительство США уже на этих выходных может остаться без средств из-за трамповского закона об иммиграции, а аппетиты Пентагона, похоже, не унять.

"Без должного финансирования корабли не выйдут в море. Корабли, что уже в море, не вернутся в порт. Самолеты будут стоять на земле. Пилоты будут в плохой форме. И в итоге военные, подготовленные военные не будут готовы воевать, если придет война. Но я оптимист и верю, что Конгресс примет правильное решение. Возможно, я единственный в этой комнате, кто считает так, но я непоколебимый оптимист", — сказал глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Если смотреть на количество нулей в суммах нынешнего американского оборонного бюджета, то, оставаться оптимистом Мэттису и в самом деле нетрудно. В этом году на оборону США истратят рекордные 700 миллиардов долларов.