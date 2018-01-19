Умер автор международных бестселлеров

AFP: умер автор романа «Хороший год»

Британский писатель Питер Мейл, автор бестселлера "Год в Провансе", скончался в возрасте 78 лет в одной из больниц на юге Франции. Об этом в четверг сообщило агентство France-Presse.

"Мы глубоко опечалены, узнав о смерти Питера Мейла, самого "прованского" британского писателя", — приводит агентство слова представителей издательства, которое публиковало его произведения.

Питер Мейл родился в Брайтоне в 1939 году, начинал свою карьеру в Нью-Йорке и Лондоне. В возрасте пятидесяти лет он решил поселиться в Провансе со своей женой. Именно в этом регионе он начал писать романы.

Одним из наиболее известных произведений стал роман "Год в Провансе" (A Year in Provence, 1990), который был переведен на 17 языков и продан тиражом более шести миллионов копий. Среди других его известных работ — "Отель Пастис" (Hotel Pastis, 1993), "Хороший год" (А Good Year, 2004).

В 2002 году он стал кавалером Ордена Почетного легиона за вклад во французскую культуру.