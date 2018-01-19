Ещё
Умер автор международных бестселлеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

AFP: умер автор романа «Хороший год» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Wikipedia

Британский писатель Питер Мейл, автор бестселлера "Год в Провансе", скончался в возрасте 78 лет в одной из больниц на юге Франции. Об этом в четверг сообщило агентство France-Presse.

"Мы глубоко опечалены, узнав о смерти Питера Мейла, самого "прованского" британского писателя", — приводит агентство слова представителей издательства, которое публиковало его произведения.

Питер Мейл родился в Брайтоне в 1939 году, начинал свою карьеру в Нью-Йорке и Лондоне. В возрасте пятидесяти лет он решил поселиться в Провансе со своей женой. Именно в этом регионе он начал писать романы.

Одним из наиболее известных произведений стал роман "Год в Провансе" (A Year in Provence, 1990), который был переведен на 17 языков и продан тиражом более шести миллионов копий. Среди других его известных работ — "Отель Пастис" (Hotel Pastis, 1993), "Хороший год" (А Good Year, 2004).

В 2002 году он стал кавалером Ордена Почетного легиона за вклад во французскую культуру.

ТАСС: последние новости
Лукашевич: украинские силы за 3 недели более 70 раз ограничивали работу наблюдателей ОБСЕ Администрация США серьезно изучает варианты боевых действий против КНДР Белый дом: США могут получить от Мексики деньги на возведение стены, но не от ее властей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина осталась без света
Российский журналист: Турция начала войну
«Я не виноват»: гибель «всадниц» оценили в четыре года
Украину призвали «готовиться к худшему»
Молодоженов запечатлели за секунду до трагедии
Видео
00:30
Кадры задержания совершившего нападение в Бурятии подростка
Происшествия
02:06
Трамп «взялся» за Донбасс: зачем США перенос «Минска» в Казахстан
В мире Статьи
00:59
Необычная авария погубила вертолет ВМФ США
США Армия
22:53
Батюшка по совместительству служит официантом
Общество
01:57
Рассказали, какой продукт необходим на случай апокалипсиса
Общество
01:50
Брак Яковлевой дал трещину
Шоу-бизнес
00:37
Песков рассказал о купаниях Путина на Крещение
Политика Другое
01:00
Более тысячи катков с натуральным льдом залили в столице
Новости Москвы
01:50
Решила похудеть и потеряла половину себя
Общество
01:00
Прибывшие медики кололи Джигурду прямо в суде
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение