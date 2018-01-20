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На Украине отреагировали на идею Трампа по Донбассу
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На Украине отреагировали на идею Трампа по Донбассу 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Reuters

Место проведения заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не имеет значения для достижения результата, считает Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Он заявил, что место проведения заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не имеет значения, сообщает Интерфакс Украина.

«Успокойтесь, место формата не имеет особого значения», — сказал он, обвинив в отсутствии подвижек Россию, так как она, уверен он, принципиально не хочет выполнять никакие обязательства.

«Причина очень проста — сохранить в оккупированном Донбассе то, что есть, как российскую колонию», — сказал он.

Климкин отметил, что Минск был выбран для переговоров благодаря относительной нейтральности Беларуси и хорошей логистики.

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«Если это Астана? То посмотрите, где она? Минск или другое место — абсолютно неважно», — отметил он.

Ранее стало известно, президент США Дональд Трамп предложил перенести из Минска переговоры по урегулированию конфликта в Украине.

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