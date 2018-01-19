Трамп «взялся» за Донбасс: зачем США перенос «Минска» в Казахстан

Озвученное президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым предложение Дональда Трампа перенести переговоры по Донбассу из Минска‍ в столицу другого государства — пробный шар США изменить нынешний формат диалога. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

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"Примечательно, что предложение Трампа появилось одновременно с принятием Верховной радой так называемого закона о реинтеграции Донбасса, который де-факто противоречит минским договоренностям. Возможно, в окончательном виде не был согласован с Вашингтоном, но изначальный "президентский вариант" от октября 2017 года США точно видели. Принятая версия гораздо более жесткая, и американская сторона многим может быть в нем недовольна.

Именно минские соглашения и были планом по реинтеграции Донбасса, но Украина сознательно от него отказывается. Сейчас есть вопрос о смысле продолжения переговоров — договоренности Киев не выполняет, они на Украине в принципе считаются непатриотичными, так что диалог в белорусской столице фиктивный. Этот вопрос будет обсуждаться между Москвой и Вашингтоном, а также с Берлином и Парижем. Идея Штатов перенести переговоры в другой город — закамуфлированное предложение сменить сам формат переговоров", — отмечает эксперт.

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам переговоров с американским президентом Трампом заявил: лидер США предложил перенести переговоры по разрешению конфликта в Донбассе из Минска в столицу другого государства. "Мы говорили о том, что "Минск" застопорился, в тупике, нужен "Минск-2". Вообще это (переговоры — ред.) первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать", — сказал Назарбаев.

"Смысла просто переносить переговоры в другой город — Белоруссия лишь предоставляла площадку для диалога, смысла ее менять нет. Единственная причина — символическое обозначение смены всего процесса, чтобы совсем отойти от минского формата. Несомненно, такой вариант будет не выгоден интересам России, а значит, пойдет во вред жителям ЛДНР.

Так что пока это пробная инициатива, она будет обсуждаться. Но поводов у Москвы отказываться от минского процесса и заменять его другим, нет. При этом мы видим, что нормандский формат в составе РФ-Германия-Франция-Украина заменен "белградским" — представители США и РФ Курт Волкер и Владислав Сурков беседуют напрямую. Эффективности этих переговоров нет — все свелось к выражению позиций сторон, поиска компромиссных решений нет", — подчеркивает аналитик.

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Штатам не выгодно входить в процесс

Верховная рада накануне приняла закон о реинтеграции Донбасса, признающий отдельные районы Донецкой и Луганской областей оккупированными Россией территориями, РФ в тексте упоминается в качестве государства-агрессора. Также на Москву возлагается ответственность за материальный ущерб Украине, а также за моральный и материальный ущерб людям, проживающим на этих территориях. Этот закон уже назвали "убийцей минских соглашений".

При этом президент России Владимир Путин в октябре прошлого года заявил: Киев не сделал "ни одного шага в сторону исполнения минских соглашений", из-за чего ситуация на Украине "деградировала до предела". "Сегодняшнее украинское руководство саботирует каждый пункт этого соглашения, все это прекрасно видят. Теперь представить себе, что президент Украины решится хоть на какой-то шаг по исполнению минских соглашений, я не знаю, я не представляю, как это сделать", — сказал президент РФ.

"Вряд ли США решат напрямую участвовать в аналоге минского процесса, если таковой будет создан. В принципе Вашингтон сейчас уже стоит за лидерами Германии, Франции и Украины, то есть решения по минскому процессу без США не принимались. Участие Штатов в документах по урегулированию донбасского кризиса будет означать, что Америка берет на себя дополнительные обязательства, что ей не нужно — возможностей влияния итак предостаточно. Единственный вариант прямого участия Штатов — личная воля на это Трампа.

При этом США ни при каких обстоятельствах не исключат Россию из переговоров по Донбассу — наоборот, сделают все, чтобы ее вовлечь еще глубже. Штаты продолжат попытки представить РФ стороной конфликта на востоке Украины, предпринимаемые с 2014 года. Москве в этом случае будет очень важно настаивать, что она гарант мирного процесса, а не причина войны.

При этом у России остается достаточно широкое поле для маневра. Совершенно очевидно, что именно Украина не выполнила обязательства по минскому процессу и предпринимает попытки из него выйти. Возможность обвинить в этом Киев и его западных покровителей является основа для довольно сильных позиций Москвы", — заключает Борис Неменский.