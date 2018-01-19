Пока вы спали: Украина нашла много золота

Назарбаев рассказал о предложении Трампа по Донбассу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что его американский коллега Дональд Трамп предложил перенести переговоры по конфликту в Донбассе из Минска в другой город. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление Назарбаева после заседания Совбеза ООН.

По словам Назарбаева, они с Трампом пришли к выводу, что «Минск-1» зашел в тупик, поэтому переговоры необходимо перенести в другое место. Политик отметил, что «вообще это первоначально должно было быть в Казахстане». «Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать», — подчеркнул Назарбаев.

Россиянам предложат парковаться в долг

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил разрешить россиянам парковаться в кредит или в долг по принципу обещанных/доверительных платежей, которые предоставляют клиентам мобильные операторы. Об этом сообщает Russia Today.

Свое предложение Петров направит министру транспорта РФ Максиму Соколову. Депутат отметил, что нововведение сделает оплату парковки более удобной для горожан и уменьшит число правонарушений. Он отметил, что сейчас парковка возможна только при положительном балансе или при оплате исключительно наличными, хотя большинство горожан пользуются интернет-банкингом.

Украинцы нашли много золота

Геологи обнаружили в Раховском районе Закарпатской области Украины крупное месторождение золота. Об этом сообщается на сайте украинской госслужбы геологии и недр.

По оценкам геологов, объем прогнозируемых запасов золота месторождения составляет 2,4 тонны. В госслужбе подчеркнули, что эта находка подтверждает «перспективность дальнейших геологоразведочных работ на рудопроявлениях Раховского рудного района». Украинские чиновники выразили надежду, что эти работы позволят подготовить объекты «для привлечения инвестиций» и перевести их в ранг золоторудных месторождений.

Россию перестали упоминать в деле о госперевороте в Черногории

Черногорский оппозиционер Милан Кнежевич, подозреваемый в подготовке госпереворота в стране, рассказал «Известиям», что упоминания Россия исчезли из дела о госперевороте.

Кнежевич заявил, что с начала декабря 2017 года во время судебных заседаний не произносятся имена российских политиков, в том числе и главы Чечни Рамзана Кадырова. По словам собеседника газеты, обвинения звучат лишь в адрес двух «российских националистов», которых до этого называли «спецагентами». По мнению оппозиционера, «прокурор осознал, что в привязке к России это инсценированное дело до конца не довести».

«Матильду» запретили на Украине, сравнив с «арбузом с нитратами»

Член экспертного совета при Госкино Украины Дмитрий Капранов заявил, что прокат фильма «Матильда» на Украине запретили из-за работы над лентой музыканта, который находится в украинском черном списке. Об этом сообщает ТСН.

«Наши зрители могут спросить: как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете. А в ответ я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты», — заявил Капранов. Он сравнил людей из черного списка с «нитратами», из-за которых продукция считается «ядовитой». О каком именно музыканте идет речь, он не уточнил.