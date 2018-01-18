Ещё
В Донбассе погиб наблюдатель ОБСЕ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Краматорске погиб наблюдатель ОБСЕ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости

В Краматорске в четверг погиб наблюдатель ОБСЕ. Об этом сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Грустная новость: сегодня в Краматорске погиб сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, — сказал он журналистам после очередного заседания контактной группы в Минске. — Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего".

Сайдик не уточнил, при каких обстоятельствах погиб сотрудник ОБСЕ и его гражданство. Краматорск находится на контролируемой официальным Киевом территории Донецкой области Украины.

ТАСС: последние новости
Администрация США серьезно изучает варианты боевых действий против КНДР СМИ: КНДР потребовала от США отказаться от учений на юге Корейского полуострова Генсек ООН призвал не допустить безнаказанности за химические атаки в Сирии
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые данные о въехавшем в переход автобусе
«Простите нам наше счастье»
В Москве объявлено экстренное предупреждение
«В хрущевках секса нет!»
Пенсионеров освободили от одного из налогов
Видео
02:44
Захарченко: Украина собралась воевать
В мире
02:00
52 человека заживо сгорели в автобусе в Казахстане
Происшествия В мире
00:18
Путин возложил цветы на Пискаревском кладбище
Политика Общество
00:48
Европу парализовало
Погода ДТП
00:17
Сати Казанова впервые показала маму
Шоу-бизнес
01:16
Экс-жена обжаловала развод с Джигарханяном
Шоу-бизнес
01:03
Иней заколдовал дом в Екатеринбурге
Общество
00:22
Глюк'оZа «пропала» из-за банкротства мужа
Шоу-бизнес Другое
00:58
Снежный человек довёл собак до истерики
00:45
Жириновский решил попробовать мельдоний
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение