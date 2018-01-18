В Донбассе погиб наблюдатель ОБСЕ

В Краматорске погиб наблюдатель ОБСЕ

В Краматорске в четверг погиб наблюдатель ОБСЕ. Об этом сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Грустная новость: сегодня в Краматорске погиб сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, — сказал он журналистам после очередного заседания контактной группы в Минске. — Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего".

Сайдик не уточнил, при каких обстоятельствах погиб сотрудник ОБСЕ и его гражданство. Краматорск находится на контролируемой официальным Киевом территории Донецкой области Украины.