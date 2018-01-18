Умер актер из «Доктора Кто»

В Лондоне скончался актер Питер Уингард. Его смерть подтвердил его агент, сообщает The Guardian в четверг, 18 января. Уингарду было 90 лет.

«Он умер в больнице Челси и Вестминстера, и даже там он говорил, что не следует застегивать верхнюю пуговицу на рубашке», — сказал агент актера.

По его словам, Уингард умер в понедельник, 15 января.

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Питер Уингард наиболее известен по роли Джейсона Кинга в телесериале Department S и его спин-оффе «Джейсон Кинг», выходивших в 1960-1970-х годах. Актер также снялся в фильмах «Флэш Гордон», «Александр Великий» и «Невинные». Помимо этого, Уингард появился в шоу «Доктор Кто».