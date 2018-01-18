Россиянам запретили приватизировать Украину

Верховная Рада запретила резидентам России участвовать в приватизации на Украине, сообщает «Украинская правда». Принятый 18 января законопроект о приватизации государственного имущества касается как физических, так и юридических лиц.

Положение распространяется также на нероссийские компании, у которых есть бенефициары, владеющие 10 и более процентами акций. Исключение составляют юрлица, акции которых допущены к торговле иностранными фондовыми биржами «согласно перечню Кабмина».

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Решение об ограничениях для россиян связано с признанием Киевом России как «государства-агрессора». Такое положение содержится в принятом украинскими депутатами законопроекте о реинтеграции Донбасса.

Документ, среди прочего, определяет временно оккупированными те территории, над которыми установлен контроль «вооруженных формирований Российской Федерации», а также «оккупационной администрации России».

Кроме того, он позволяет вводить войска, использовать вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение. На Россию как «страну-оккупанта» в законопроекте возлагается ответственность за «моральный и материальный ущерб, нанесенный Украине, ее органам государственной власти и местного самоуправления».