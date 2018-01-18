Ещё
Россиянам запретили приватизировать Украину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянам запретили приватизировать Украину 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Верховная Рада запретила резидентам России участвовать в приватизации на Украине, сообщает «Украинская правда». Принятый 18 января законопроект о приватизации государственного имущества касается как физических, так и юридических лиц.

Положение распространяется также на нероссийские компании, у которых есть бенефициары, владеющие 10 и более процентами акций. Исключение составляют юрлица, акции которых допущены к торговле иностранными фондовыми биржами «согласно перечню Кабмина».

>> Украина выставит России счет за разрушенный Донбасс

Решение об ограничениях для россиян связано с признанием Киевом России как «государства-агрессора». Такое положение содержится в принятом украинскими депутатами законопроекте о реинтеграции Донбасса.

Документ, среди прочего, определяет временно оккупированными те территории, над которыми установлен контроль «вооруженных формирований Российской Федерации», а также «оккупационной администрации России».

Кроме того, он позволяет вводить войска, использовать вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение. На Россию как «страну-оккупанта» в законопроекте возлагается ответственность за «моральный и материальный ущерб, нанесенный Украине, ее органам государственной власти и местного самоуправления».

Lenta.ru: последние новости
В подконтрольном Киеву городе Донбасса погиб наблюдатель ОБСЕ Москва обвинила США в передаче денег российской оппозиции В Киеве рассказали о «взбесившейся России»
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые данные о въехавшем в переход автобусе
«Простите нам наше счастье»
В Москве объявлено экстренное предупреждение
«В хрущевках секса нет!»
Пенсионеров освободили от одного из налогов
Видео
02:44
Захарченко: Украина собралась воевать
В мире
02:00
52 человека заживо сгорели в автобусе в Казахстане
Происшествия В мире
00:18
Путин возложил цветы на Пискаревском кладбище
Политика Общество
00:48
Европу парализовало
Погода ДТП
00:17
Сати Казанова впервые показала маму
Шоу-бизнес
01:16
Экс-жена обжаловала развод с Джигарханяном
Шоу-бизнес
01:03
Иней заколдовал дом в Екатеринбурге
Общество
00:22
Глюк'оZа «пропала» из-за банкротства мужа
Шоу-бизнес Другое
00:58
Снежный человек довёл собак до истерики
00:45
Жириновский решил попробовать мельдоний
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение