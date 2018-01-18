Донбасс расколол Украину

Политолог объяснил, как Рада спешила принять закон о реинтеграции Донбасса

Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором», которая якобы «оккупировала ряд территорий» в Донецкой и Луганской областях. Эксперты убеждены, что принятие этого закона окончательно расколет не только украинский политикум, но и общество в целом. Кроме того, принятие документа специалисты расценивают как односторонний выход Украины из минских соглашений.

Депутаты Верховной рады 18 января приняли во втором чтении и в целом законопроект №7163 об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях. В просторечии этот закон называют законом о реинтеграции Донбасса.

В поддержку законопроекта проголосовали 280 депутатов.

Напомним, что в первом чтении этот документ был принят еще 6 октября, после чего в него начали вносить поправки и изменения. В частности, широко обсуждалась вероятность внесения пункта о полном разрыве дипломатических отношений с Россией, однако эта мера была отклонена при повторном голосовании.

Кроме того, из второй редакции законопроекта были исключены все ссылки на минские соглашения. День 20 февраля 2014 года признан датой оккупации Крыма Россией. По словам руководителя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Сергея Пашинского, «цель законопроекта — освободить временно оккупированные территории Донбасса с использованием Вооруженных сил Украины. Но политически мы не можем забыть о Крыме и Севастополе, поэтому они добавлены в каждый абзац».

На скорейшем принятии документа настаивала и представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко. Она, в частности, заявила, что этот законопроект отражает стратегию президента по восстановлению суверенитета Украины в полном объеме и по возобновлению контроля над отторгнутыми территориями.

В повестку дня нынешней пленарной недели законопроект внесли еще 12 января, но до последнего дня продолжали вносить правки. Как и ожидалось, этот документ расколол парламент: в частности, кроме провластных «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» его поддержала фракция «Радикальной партии» во главе с Олегом Ляшко.

Резко против высказались представители «Оппозиционного блока». Например, сопредседатель фракции Юрий Бойко заявил, что принятие закона осложнит работу посреднических миссий при общении с Россией, взамен не давая четкого ответа, как возобновить территориальную целостность без масштабных боев.

Против законопроекта выступили и представители партии «Самопомощь», руководит которой мэр Львова Андрей Садовый. Пограничную позицию заняла формально оппозиционная фракция «Батьковщины» во главе с Юлией Тимошенко — прежде всего она поставила под сомнение способность ВСУ реализовать положения закона, а не бесчеловечность закона в целом.

Неожиданную оценку законопроекту дал известный украинский политолог Михаил Погребинский. По его информации, еще месяц назад Порошенко не горел желанием «дожимать» ситуацию с принятием закона, и документ мог на месяцы лечь в архивы парламента. Но буквально на днях ситуация резко изменилась, что и привело к активизации обсуждения и окончательному голосованию. Погребинский подчеркнул, что этот законопроект сейчас особенно неуместен в связи с тем, что в ситуации с Донбассом наметился положительный прогресс, который теперь будет перечеркнут раз и навсегда.

К его точке зрения присоединяется и представитель украинского омбудсмена Михаил Чаплыга, который убежден, что закон практически вводит военное положение на неподконтрольных Украине территориях Донбасса и сужает права и свободы граждан. По его словам, отдельные положения законопроекта и вовсе противоречат конституции Украины. «Принятие законопроекта в том виде, в котором он подготовлен ко второму чтению, будет содержать значительные риски для прав и свобод человека», — подчеркнул представитель украинского омбудсмена.

Политолог Николай Спиридонов, комментируя принятие законопроекта, особенно выделяет пункт, в котором говорится о том, что «Россия названа оккупантом и агрессором». «Армия получает официальное право воевать в Донбассе, а термин „АТО“ отменяется. Все, кто работал в органах власти самопровозглашенных республик, несут уголовную ответственность. Торговая блокада Донбасса усиливается.

По сути, принятие этого законопроекта можно расценивать как односторонний выход Украины из минских соглашений», — подчеркнул он в беседе с «Газетой.Ru».

Украинский политолог Андрей Ермолаев подтверждает, что закон носит откровенно конфликтный характер и приведет к еще большему расколу в обществе. «Все что может сделать этого законопроект — это только катализировать противостояние власти Украины и украинского политического класса с элитой сепаратистов и частью населения в районах Луганской и Донецкой областей. Потому что это негативный сигнал, который больше будет восприниматься как оформление раскола, нежели попытку перехода к мирному режиму», — говорит эксперт.