Ещё
Захарченко: Украина собралась воевать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава ДНР прокомментировал закон о реинтеграции Донбасса 

Газета.Ru 4 часа назад

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что принятый украинской Радой закон о реинтеграции Донбасса нарушает минские соглашения. Об этом сообщает РИА "Новости".

>> Рада разрешила Порошенко стрелять в Донбассе

" [Президент Украины Петр] Порошенко заявил, что он (закон. — "Газета.Ru") позволит быстрее нас вернуть в Украину. В его понимании этот закон позволит развязать руки украинской военщине, ввести военное положение. К большому сожалению, это полностью нарушает минские договоренности. Украина показывает, что не хочет мирного разрешения конфликта, то есть она собирается воевать и для этого делает политическую платформу", — отметил Захарченко.

Ранее сообщалось, что в принятой Радой законе Россия признается "страной-агрессором".

Газета.Ru: последние новости
Рада отложила рассмотрение законопроекта о Донбассе Порнозвезда рассказала о сексе с Трампом Тиллерсон рассказал о результатах санкций против КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европу парализовало
Cам послал, сам пусть ловит: Крым о «сигнале» Порошенко
Донбасс расколол Украину
Микроволновки признали опасными для человечества
Запад откажется от поддержки Порошенко
Видео
02:44
Захарченко: Украина собралась воевать
В мире
02:00
52 человека заживо сгорели в автобусе в Казахстане
Происшествия В мире
00:18
Путин возложил цветы на Пискаревском кладбище
Политика Общество
00:48
Европу парализовало
Погода Общество
00:17
Сати Казанова впервые показала маму
Шоу-бизнес
01:16
Экс-жена обжаловала развод с Джигарханяном
Шоу-бизнес
01:03
Иней заколдовал дом в Екатеринбурге
Общество
00:22
Глюк'оZа «пропала» из-за банкротства мужа
Шоу-бизнес Другое
00:58
Снежный человек довёл собак до истерики
00:45
Жириновский решил попробовать мельдоний
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение