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Порошенко рассказал, кто будет платить за Javelin
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Порошенко заявил, что США поставят комплексы Javelin за свой счет 

РИА Новости 2 часа назад

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счет бюджета США.

"Вследствие кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем позитивную новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования США", — приводит слова Порошенко в среду его пресс-служба.

Ранее начальник Генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что США могут предоставить Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin в течение полугода.

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