В Киеве объяснили отказ воевать за Крым в 2014 году

Бывший министр иностранных дел Украины Андрей Дешица объяснил, почему Киев не предпринял никаких мер для сохранения Крыма в составе страны.

По словам экс-главы МИД, а ныне посла Украины в Польше, киевские власти сознательно отказались от борьбы за Крым, чтобы провести президентские и парламентские выборы, которые были необходимы стране после самоустранения президента Виктора Януковича.

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Ранее во время судебного процесса над Виктором Януковичем по обвинению в госизмене в Оболонском суде Киева бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Александр Турчинов, в марте 2014 года исполняющий обязанности президента страны, отдал устный приказ применять оружие в Крыму для защиты военных объектов.