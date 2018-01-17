Ещё
В Киеве объяснили отказ воевать за Крым в 2014 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве объяснили отказ воевать за Крым в 2014 году 

Рамблер 3 часа назад

Бывший министр иностранных дел Украины Андрей Дешица объяснил, почему Киев не предпринял никаких мер для сохранения Крыма в составе страны.

По словам экс-главы МИД, а ныне посла Украины в Польше, киевские власти сознательно отказались от борьбы за Крым, чтобы провести президентские и парламентские выборы, которые были необходимы стране после самоустранения президента Виктора Януковича.

>> В РФ ответили на предложение вернуть Крым Украине

Ранее во время судебного процесса над Виктором Януковичем по обвинению в госизмене в Оболонском суде Киева бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Александр Турчинов, в марте 2014 года исполняющий обязанности президента страны, отдал устный приказ применять оружие в Крыму для защиты военных объектов.

 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актриса умерла после гибели семьи
Поклонская ответила Мосийчуку словами Кадырова
После резни в пермской школе разгорелся новый скандал
Бывшая жена Джигарханяна попрощалась с близкими
Упорный песец победил рыбака измором
Видео
01:04
Дипломаты из США пожаловались на погоду в Москве
Общество Погода
00:33
На журналистку «Эха Москвы» напал шизофреник
Происшествия
01:15
Белорусов посадили за стриптиз и убийство у Освенцима
Происшествия
01:15
Упорный песец победил рыбака измором
В мире
00:37
Песков рассказал о здоровье Путина
Политика
00:51
Избивший пациентку врач объяснил свой поступок
Происшествия
01:07
Порошенко рассказал, кто будет платить за Javelin
В мире Армия
В Мексике SSJ-100 разобрали на запчасти
Компании
01:06
Пентагон нашел ответ на кибератаки
Армия
02:00
Фанатики приковали Кельми к кровати и избили
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение