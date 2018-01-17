Обзор зарубежных СМИ: кровавый режим КНДР поддерживают из Петербурга

В Латвии призвали не мстить КГБ

Писательница и общественный деятель из Латвии Марина Костенецкая призвала «не поддаваться жажде мести» и не открывать «мешки КГБ» [данные из секретного архива спецслужбы — прим. ред]. Как отмечает DELFI, «в свое время» Костенецкая пострадала от обвинений в фашизме, которые якобы были сфабрикованы сотрудниками КГБ против ее отца.

По словам писательницы, из-за мести могут пострадать «невинные дети и внуки», и даже «расколоться» вся нация. Она рассказала, что дело против ее отца возбудили через 28 лет после его смерти, когда она баллотировалась в народные депутаты СССР. «Я была на грани суицида, чудом выжила», — отметила она. Однако Костенецкая отметила, что простила КГБ и не жаждет мести. Она считает, что, если архив будет рассекречен, как того хочет правительство, «латыши начнут мстить латышам» и «нация самоуничтожится».

Разрешится ли спор России и Украины о Будапештском меморандуме

Телеканал 112.ua отмечает, что перепалка в духе «вы нарушили Будапештский меморандум» между Украиной и Россией длится уже три года и вряд ли в скором времени завершится.

В меморандуме Россия обязалась «уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины», «воздерживаться от угрозы силой или ее применения», «воздерживаться от экономического принуждения», «добиваться незамедлительных действий» со стороны Совбеза ООН для помощи Украине как участнику Договора о нераспространении ядерного оружия и не применять ядерное оружие против Украины. При этом 112.ua подчеркивает, что меморандум не был ратифицирован ни одной из сторон. Участник переговорного процесса, экс-посол США на Украине Стивен Пфайфер подчеркнул, что в английской версии меморандума значится «assurances» — «заверения в поддержке», но не «guarantees» — «гарантии», а заверения — «менее сильное слово».

CNN сообщил о «тайных рабочих» из КНДР в России

Телеканал CNN сообщил, что в панельных домах на окраине Санкт-Петербурга расположен «тайный мир» рабочих из Северной Кореи, которые трудятся на стройках.

CNN утверждает, что около 80 процентов заработков этих людей идут на «поддержку режима» лидера КНДР Ким Чен Ына, так как рабочие отсылают деньги своим семьям. По мнению «критиков», на которых ссылается телеканал, Россия привлекает рабочих из Северной Кореи, чтобы поддержать Ким Чен Ына и «помешать прозападной смене власти» в этом государстве.

Шведам разошлют брошюру «Если завтра начнется война»

Aftonbladet пишет, что брошюру «Если завтра начнется война» не рассылали шведскому народу уже несколько десятилетий, но теперь власти снова решили ее издать из-за «ухудшения ситуации с безопасностью в ЕС и в окрестностях Швеции».

По данным газеты, впервые брошюра была выпущена в 1943 году во время Второй мировой войны. Она содержала инструкции о том, как действовать в случае вооруженных действий. Подобные листовки появлялись и во время холодной войны. В них рассказывалось о способах спасения при взрыве атомной бомбы и приводился список нужных для эвакуации вещей. Название новой брошюры планируется изменить на «Если завтра наступит кризис или война». Листовку с советами о том, как быть внимательным и как действовать в случае теракта или войны, получат 4,7 миллиона домохозяйств.

На Украине решили бороться с прессой «по методу Януковича»

Глава фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Артур Герасимов призвал принять закон против «недостоверной информации» в СМИ, который увеличит ответственность за создание и распространение фейков и клеветы. Об этом сообщает Strana.ua.

Предложение появилось на фоне новостей о «письме Порошенко к ФСБ». Издание отмечает, что инициатива была выдвинута 15 января, почти в годовщину законов экс-президента страны Виктора Януковича, которые сейчас на Украине называют «диктаторскими». В одном из тех документов содержалось подобная норма.