США готовят новый «кремлевский список»

«Кремлевский список»: Россия подготовила «подушку безопасности» от новых санкций США

Анонсированный послом США в РФ Джоном Хантсманом доклад администрации Штатов о новых санкциях в отношении РФ к 29 января лишь очертит рамки нового давления на Москву, но не узаконит конкретные меры. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

"Так называемый "кремлевский список" США готовят с жесткой привязкой к срокам — понятно, что к концу января столь сложная работа не может быть полностью завершена. Документ оговорит круг высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, которые могут стать фигурантами новых санкций вместе с членами их семей. Столь сложная работа потребует серьезных доказательств по персоналиям, а конгрессмены еще и могут не удовлетвориться предварительной версией списка.

Кроме того, вводит санкции администрация Белого дома, а не парламент, так что 29 января новых мер давления на РФ ждать не стоит. Для разработки санкций как таковых потребуется дополнительное время и решение многих технических моментов. Но и обольщаться не стоит: в Конгрессе сложился жесткий антироссийский консенсус, и даже если президент Трамп наложит на санкции вето, конгрессмены легко преодолеют его двумя третями голосов. Сам же Трамп получит новые обвинения в лояльности к России, что ему совсем не желательно. То есть, вероятно, даже попыток блокировать санкции он не предпримет", — отмечает специалист.

Джон Хантсман сегодня рассказал о новых санкциях Вашингтона против Москвы‍ — по его словам, до конца января минфин США должен обнародовать черный список государственных, окологосударственных и частных структур, которые Штаты считают опорой "российского режима". Документ должен включать в себя информацию об отношениях этих лиц с президентом России Владимиром Путиным, об их причастности к коррупции, об их чистом капитале и источниках дохода, а также об активах родственников (включая жен, братьев и сестер, детей и родителей).

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"Российские элиты далеки он народа, потому репрессии к ним напрямую россияне не почувствуют. Однако в США любят цитировать высказывание американского политолога Бжезинского, который несколько лет назад сказал: "Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы ещё разберитесь: это ваша элита или уже наша?".

С тех пор на счетах США гораздо меньше российских денег, а сам Бжезинский уже умер, но именно на провозглашенный принцип ставят Штаты. Они пытаются в очередной раз ударить по ряду секторов российской экономики и использовать элиты для повышения недовольства российской властью. Расчет неверен и далек от реалий РФ", — подчеркивает эксперт.

Предвыборное давление

В Москве считают санкции попыткой повлиять на ситуацию в РФ в преддверии выборов, а главная задача "кремлевского доклада" — вбить клин между российскими элитами и Владимиром Путиным. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил: Мросква видит в этом очередную попытку "повлиять на нашу внутреннюю ситуацию, особенно в преддверии президентских выборов".

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что решение об ответных шагах будет принимать Владимир Путин. Сам глава государства назвал "полной чушью и бредом" обвинения во вмешательстве РФ в выборы в США, ставшие поводом для активизации санкционной борьбы. "Никаких сговоров, никакого вмешательства с нашей стороны не было. И, подчеркивая это еще раз, хочу выразить надежду на то, что рано или поздно там возня внутриполитическая закончится и будут созданы условия для нормализации отношений", — подчеркнул Путин.

"Репрессии в отношении элит экономике РФ не страшны, однако все чаще в США допускают возможность заморозки российских вкладов в американские ценные бумаги. Сейчас Россия вложила в них порядка 100 миллиардов долларов, потеря этих денег для РФ в нынешних реалиях крайне нежелательна. Однако нашу экономику такие санкции не обрушат — Россия третья в мире по величине золотовалютного запаса после Китая и Японии, так что "подушка безопасности" у страны есть.

Наиболее вероятными новыми санкциями США называют возможный запрет иностранным компания вкладываться в российские государственные облигации. В какой-то мере это скажется на российских интересах. Но во всей этой истории есть интересная особенность: взаимозависимость экономик России и США крайне мала, несравнима с американо-китайским уровнем или российско-европейским. Именно из-за этой мизерной величины конгрессмены легко рвут все больше связей с РФ — Америка последствий просто не ощущает.

Но из-за этой мизерной взаимозависимости и Россия не чувствует последствий американских санкций — это совсем не тот уровень, что был бы в конфликте, к примеру, США с Китаем. То есть глобальных катастроф от новых американских санкций ждать не стоит", — заключает Константин Блохин.