Разоблачение фокуса с левитацией поразило интернет

В интернете появился видеоролик, в котором запечатлено разоблачение фокуса с "левитацией". Беременная жена бразильского "мага" по имени Итало Фернандес просто забрала у него половник.

Как видно на кадрах, иллюзионист использовал обычный половник и держал его за ручку, демонстрируя, что блестящий шар "висит" в воздухе. Недовольная женщина отобрала у мужа половник, который ей пришлось долго искать на кухне.

Ролик стал вирусным в интернете и распространился по всем социальным сетям. Пользователи Сети посмеялись над неудачливым фокусником и оценили решительный поступок жены.