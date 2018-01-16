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Разоблачение фокуса с левитацией поразило интернет
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Разоблачение фокуса с левитацией поразило интернет 

Российская Газета 3 часа назад

В интернете появился видеоролик, в котором запечатлено разоблачение фокуса с "левитацией". Беременная жена бразильского "мага" по имени Итало Фернандес просто забрала у него половник.

Как видно на кадрах, иллюзионист использовал обычный половник и держал его за ручку, демонстрируя, что блестящий шар "висит" в воздухе. Недовольная женщина отобрала у мужа половник, который ей пришлось долго искать на кухне.

Ролик стал вирусным в интернете и распространился по всем социальным сетям. Пользователи Сети посмеялись над неудачливым фокусником и оценили решительный поступок жены.

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