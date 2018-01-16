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Снайпер ДНР снял на видео выстрел в украинского военного
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Снайпер ДНР снял на видео точный выстрел в украинского военного 

Lenta.ru 3 часа назад

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как снайпер из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) стреляет в военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Оно опубликовано на YouTube-канале «Военно-политическое обозрение».

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Сначала ополченцы недолго выслеживают украинского военного, который периодически виден за кустами в укрытии. Когда тот пытался вылезти, снайпер стреляет в него.

27 декабря 2017 года в Донбассе состоялся крупнейший за последние 14 месяцев обмен пленными. Киев передал самопровозглашенным республикам 233 человека, взамен ДНР и ЛНР отдали 73 человека.

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