Киев заподозрил Польшу в желании разделить Украину

Киев заподозрил Польшу и РФ в желании разделить Украину

Украинский депутат, сын главы Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещенная в России экстремистская организация) Романа Шухевича Юрий Шухевич заявил, что Польша и РФ хотят вместе «поделить» Украину. Об этом сообщает телеканал ZIK.

Шухевич заявил, что Варшава и Москва уже делили Украину «по Днепру» по Андрусовскому перемирию, заключенному в 1667 году.

«Поляки любят с Россией воевать, но всегда, когда дело доходило до Украины, то они находили общий язык и урывали свой кусок. И все эти разговоры, мол, мы — «щит» от России, остались бы разговорами. И отодвинули бы они свою «адвокатскую практику», — сказал он.

По мнению депутата, Украина должна рассчитывать только на свои силы и не надеяться на Запад, так как Европа не защищала украинцев, когда они «истекали кровью в борьбе с большевизмом», во время Голодомора и Второй мировой войны. «А теперь разве Европа другой стала? Она еще хуже в этом отношении», — заключил Шухевич.

Осенью прошлого года глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что, если Европе придется выбирать между Украиной и Россией, то европейские столицы, скорее всего, поддержат Москву.

Позже глава МИД Польши Витольд Ващиковский сказал, что долгое время Варшава проявляла по отношению к Киеву «ангельское терпение», но за два года украинская сторона не отвечала на польские предложения или отказывала Варшаве. По его словам, отношения стран обострились, когда Киев запретил въезд мэру города Перемышль Роберту Хоме и отозвал решение об эксгумации останков поляков. Министр пообещал, что в Польше будут созданы «черные списки» для украинцев с антипольскими взглядами.