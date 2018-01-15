Кандидат в президенты Чехии Йиржи Драгош: нам стоит бояться России

Чешской Республике стоит «бояться России», поскольку в российской военной доктрине «самым главным военным врагом» считается НАТО, заявил кандидат в президенты Йиржи Драгош в интервью iROZHLAS. Он также полагает, что российские спецслужбы работают «на разложение Североатлантического альянса» и способны организовать «заговор», чтобы помешать его победе во втором туре выборов.

Кандидат в президенты и бывший председатель Академии наук Чешской Республики Йиржи Драгош, который прошёл во второй тур выборов, намерен взять руководство кампанией в свои руки, чтобы за две недели, оставшиеся до нового голосования, использовать со своей командой максимально эффективные стратегии. По словам политика, его не пугает преимущество его соперника Милоша Земана, получившего после первого тура на 12% больше голосов. Напротив, такую незначительную разницу можно считать «успехом», отметил Драгош в интервью iROZHLAS. В то же время он выразил опасения в связи с тем, что соперники могут устроить «заговор» при участии «российских спецслужб», чтобы помешать его победе.

По мнению кандидата в президенты, во втором туре «всё начинается сначала». Но теперь соперничают лишь двое, и чтобы завоевать доверие чешских избирателей, надо чётко придерживаться прежнего политического курса, уверен Драгош: «В своей ориентации и мнениях я ничего менять не буду. Я считаю, что люди меня высоко оценивают, в том числе, и поэтому».

Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш порекомендовал сопернику Драгоша Милошу Земану ясно заявить перед вторым туром выборов о том, что он не хочет ориентации страны на Восток и ездит в Россию и Китай только для поддержки чешских бизнесменов, напоминает iROZHLAS. Как считает Йиржи Драгош, подобное заявление довольно сложно чётко интерпретировать и можно считать лишь частью «прагматичной» политической игры.

«Об ориентации на Восток и подобных вещах я говорю уже на протяжении всей кампании», — подчеркнул чешский политик.

Он также выразил опасения, что советники действующего президента Земана устроят «заговор», чтобы помешать конкурентам.

«Во время кампании против меня несколько раз публиковался компромат. У меня нет доказательств, кто именно за ним стоит — но я уверен, что остальные семь кандидатов тут не при чём. Скажем, для доказательства моего мнимого сотрудничества с бывшей чехословацкой спецслужбой StB был очень профессионально подготовлен документ со ссылкой на какого-то агента. Многие в это поверили, что подтверждает, насколько доверчиво люди относятся к подобной клевете», — заявил Драгош в интервью iROZHLAS.

За несколько недель до выборов кандидат в президенты уже встречался с бывшим премьер-министром Богуславом Соботкой, чтобы обсудить опасность подобного «заговора» и поговорить о «российском влиянии» на выборы, отмечает iROZHLAS.

«Я по-прежнему считаю, что Россия интересуется нашими выборами. Российские спецслужбы заинтересованы в том, чтобы Милош Земан переизбрался на второй срок», — подчеркнул Драгош.

Он также отметил, что даже служба контрразведки BIS «допустила такую вероятность» в своём годовом отчёте.

Как полагает политик, Чешской Республике стоит «бояться России» в нынешних обстоятельствах.

«Вспомните, что в российской военной доктрине говорится: самый главный военный враг — это НАТО, членом которой мы являемся. И закономерно, что российские спецслужбы работают на разложение Североатлантического альянса», — предупредил Драгош.

Он также призвал не забывать в ходе разговоров о возможности отменить западные санкции против России, что нельзя забывать о «главной причине», по которой их ввели: «Речь о военной оккупации территории Украины», — заключил Драгош в интервью iROZHLAS.