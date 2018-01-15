Ответ России WADA, крымский «выпад» Собчак и другие события дня

Главные события понедельника

Власти могут повысить НДФЛ после выборов

После выборов 2018 года в России может быть повышена ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщают «Ведомости».

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Россия испытала «Змея Горыныча»

Российские военные на учебном полигоне под Балтийском в Калининградской области испытали самоходную реактивную установку УР-77 «Метеорит», также известную как «Змей Горыныч». Об этом телеканалу «Звезда» сообщил командир инженерной роты Александр Попов.

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"Кому-то в глаз попали, кому-то в ухо". Ученик рассказал о трагедии

Один из учеников 4Б класса пермской школы №127 рассказал о нападении. Как рассказал школьник изданию «Московский комсомолец», 16-летние подростки целенаправленно пришли в 4Б класс, чтобы убивать.

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Собчак назвала жителей Крыма «неполноценными»

Телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая кандидатом в президенты от партии «Гражданская инициатива», заявила, что жители Крыма являются «неполноценными по отношению к миру». Об этом сообщает kp.ru.

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Россия готовит ответ на отстранение от Олимпиады

Москва намерена призвать некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства к ответу, а после завершения Олимпийских игр введет против них ограничительные меры.

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Французы требуют от России вернуть долги 1918 года

400 тысяч французов потребовали от России вернуть долги, списанные после Октябрьской революции, сообщает RFI.

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Порошенко заподозрили в госизмене

Украинский депутат Виталий Куприй пообещал направить запрос в Службу безопасности Украины (СБУ) «по факту государственной измены» президента страны Петра Порошенко. Об этом парламентарий рассказал на своей странице в Facebook.

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"Волан-де-Морт". В Сети обсуждают череду трагедий вокруг Грудинина

Недавняя встреча с кандидатом в президенты России Павлом Грудининым омрачилась скоропостижной смертью одного из его сторонников. И это было не единственное трагическое происшествие в ходе мероприятия.

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Купающийся в роскоши Плющенко раскритиковал зарплаты в футболе

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко предложил платить российским футболистам «поменьше», сообщает РИА Новости.

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