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В ЕС 9 мая может стать государственным праздником
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В странах ЕС 9 мая может стать государственным праздником 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости

В странах Европейского союза 9 мая может стать государственным праздником и соответственно выходным днём. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на резолюцию Европарламента.

Как отмечается, данный документ направлен Европейской комиссии, Совету ЕС, уполномоченному по правам человека Евросоюза, а также правительствам и национальным парламентам стран — членов объединения.

«Теперь странам предстоит решить — следовать ли призыву Европарламента и делать ли 9 мая выходным днём. Этот день является не только Днём Европы, но также для многих в ЕС эта дата ассоциируется с Днём Победы», — заявил европарламентарий Томаш Здэховски.

Резолюцию по гражданским правам Европарламента, где в одной из рекомендаций предлагается сделать 9 мая государственным праздником, приняли 430 евродепутатов.

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