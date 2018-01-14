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Напавшей на Земана активистке Femen грозит реальный срок
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Напавшая на Милоша Земана активистка Femen обвинена в хулиганстве 

ТАСС 7 часов назад
Фото: РИА Новости

Активистка группы Femen украинка Ангелина Диаш, помешавшая в пятницу действующему хозяину Пражского града Милошу Земану проголосовать на выборах президента Чехии, обвинена в хулиганстве. К рассмотрению ее дела приступил в воскресенье суд пятого пражского района. Об этом сообщила журналистам адвокат Луция Грда.

"Ангелина Диаш, считающая себя невиновной, обвинена в хулиганстве, — отметила защитник гражданки Украины. — Ее дело рассматривается в ускоренном порядке, что позволяет законодательство".

Вынесение приговора Ангелине Диаш, по словам адвоката, возможно уже в ближайшие часы. Ей грозит до трех лет заключения.

Ангелина Диаш на избирательном участке, организованном в одной из пражских школ, дожидалась направлявшегося туда голосовать Милоша Земана. Увидев его, она скинула с себя куртку и выкрикивая на английском языке грубые ругательства в адрес действующего президента, пыталась толкнуть главу государства в спину. Быстрая реакция охранника, поддержавшего Милоша Земана, уберегала его от падения.

Ангелина Диаш уже несколько раз провоцировала инциденты, подобные произошедшему в Праге, на Украине. В Киеве в августе 2017 года она обнажилась в ходе некоей акции протеста, после чего ее скрутили украинские полицейские. За месяц до этого (июль 2017 года), так же сбросив одежду, она выкрикивала оскорбления в адрес президентов Белоруссии Александра Лукашенко и Украины Петра Порошенко на их совместной пресс-конференции.

Нападение на главу государства осудили чешские политики. "То, что делается против действующего президента, — отвратительная мерзость", — заявила министр обороны Чехии Карла Шлехтова. По ее словам, произошедший инцидент представлял угрозу для безопасности главы государства.

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